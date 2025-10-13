Wohnhaus akut einsturzgefährdet! Bewohner müssen evakuiert werden

Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) - Nach dem Absacken eines Hausdachs in Gevelsberg sind am Sonntag mehr als 100 Helfer von Feuerwehr , Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz gewesen, um das Dach abzutragen.

Unter anderem kamen ein Kran und ein Teleskopmast zum Einsatz. © Matthi Rosenkranz

Am Samstagmittag waren Ziegel des Daches eines dreigeschossigen Wohnhauses auf die Straße gestürzt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Weil aber weitere, auch größere Teile nachzurutschen drohten, wurde das Haus aus dem Jahre 1893 unverzüglich geräumt.

Wenig später zeigte sich von oben das ganze Ausmaß des Vorfalls, als die Feuerwehr mit einem Kran und einem Teleskopmast anrückte.

Der Dachfirst war auf mehreren Metern Länge eingesackt, die Sparren darunter bereits sichtbar. Das Dach sei in einem höchst desolaten, instabilen Zustand, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Es müsse behutsam von Hand und Stück für Stück abgetragen werden.

Die mühsamen Arbeiten würden von einem Korb aus verrichtet, um zu verhindern, dass das gesamte Dach ins Rutschen kommt und in die Tiefe stürzt. Die Einzelteile wurden in Container gebracht und später von einem Fachunternehmen entsorgt.