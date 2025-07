Wohnmobil-Boom: Immer mehr Menschen legen sich eine fahrbare Unterkunft zu

Am höchsten war in NRW die Wohnmobil-Dichte im Kreis Coesfeld (182 Wohnmobile pro 10.000 Einwohner), am niedrigsten in Gelsenkirchen (46).

Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, waren in dem Bundesland zu Jahresbeginn 197.900 Wohnmobile zugelassen und damit 8,1 Prozent mehr als Anfang 2024.

In Städten gibt es gemessen an den Einwohnern generell weniger Wohnmobile als auf dem Land, was auch an der Parksituation liegen dürfte. In Essen waren es Anfang dieses Jahres 74 Wohnmobile pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, was einer Zunahme um fast ein Fünftel binnen zwölf Monaten bedeutete.

Urlaub im Wohnmobil ist schon seit Langem im Trend. Die Branche begründet das unter anderem mit einem stärkeren Wunsch nach einem Naturerlebnis und einem individuelleren flexiblen Reisen als bei Urlaub im Hotel.