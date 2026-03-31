Zahl der Arbeitslosen in NRW gesunken, doch Experten warnen

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im März im Vergleich zum Februar um gut 6700 auf rund 790.000 Menschen gesunken.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Die Arbeitslosenquote sei mit 7,9 Prozent auf dem Niveau des Vormonats geblieben, teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mit.

Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 7,9 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. März vorlag.

Der Arbeitsmarkt im März habe sich besser als in den vergangenen drei Jahren entwickelt, sagte Direktionschef Roland Schüßler laut der Mitteilung. Es gebe Anzeichen für eine leichte Entspannung. "So ist wieder etwas mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt gekommen, wenn auch weiterhin auf einem niedrigen Niveau."

Von einer dauerhaften Trendwende zu sprechen sei es aber deutlich zu früh - auch mit Blick auf die derzeit unvorhersehbare Entwicklung in der Weltwirtschaft.

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hätten im März mehr offene Stellen gemeldet als im Vorjahr, sagte Schüßler weiter. Neben einem leichten Anstieg bei der Nachfrage nach Arbeitskräften hätten fast fünf Prozent mehr Arbeitnehmer eine neue Arbeit finden können als vor einem Jahr.