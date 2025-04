So backst Du Sonntagssemmeln ganz einfach selbst – außen knusprig, innen fluffig

Die Butter langsam in einem Topf zum Schmelzen bringen. Tipp: Für ein besonderes Aroma, braune Butter herstellen, die Butter dazu einfach vorsichtig weiter erhitzen, bis sie eine braun-goldene Farbe erhält. Anschließend wieder abkühlen lassen.

Mehl und Salz in eine Schüssel geben, eine Mulde in die Mitte drücken und dort Zucker und Hefe mit einem Schuss warmen Wasser hineingeben. Der Hefe einen Moment Zeit geben zu reagieren. Dann Butter und den Rest des lauwarmen Wassers hinzugeben. Das Ganze für etwa fünf Minuten zu einem festen Teig kneten.

Schritt 3

Den Teig in eine leicht geölte Schüssel legen und für mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Nun sollte der Teig noch mal bearbeitet werden, indem man ihn immer wieder platt knetet und faltet. Jetzt bekommt der Teig noch mal extra Ruhe: Für etwa 24 Stunden kommt er in einem verschlossenen Gefäß in den Kühlschrank.