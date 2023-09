Partybrezel: Einfaches Rezept für eine Brezel im XXL-Format

Traditionell wird die Brezel seit dem Mittelalter von Bäckereien als Wahrzeichen verwendet. © Aline Neißner/TAG24

Brezeln gibt es schon seit dem Mittelalter und haben in den meisten Regionen auch nicht an ihrer Beliebtheit verloren. Viele bringen das salzige Gebäck jedoch am ehesten mit Weißwurst auf dem Oktoberfest in Verbindung.

Der Name soll übrigens vom lateinischen brachium (für "Arm") abgeleitet sein und bezieht sich auf die miteinander verschlungenen Teigstränge, die wie zwei vor dem Brustkorb verschränkte Unterarme aussehen.

Ganz gleich, ob man eine riesige, mittelgroße oder eher kleine Brezel backen möchte, der benötigte Hefeteig ist schnell und einfach zubereitet.

Die XXL-Brezel eignet sich zudem perfekt für jede Party - einfach waagerecht durchschneiden, mit Butter bestreichen und nach Geschmack belegen.

