Flammkuchen Rezept: Das Elsässer Original ist einfach und schnell gemacht

Mittlerweile gibt es Flammkuchen nicht nur in Frankreich, sondern genau wie Pizza fast überall auf der Welt und in unzähligen Varianten.

1. Schritt: Mehl, Wasser, Eigelb, Öl und Salz in eine große Schüssel geben und mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zu einer Kugel formen, in Folie packen und für eine gute halbe Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2. Schritt: Den Speck in kleine Würfel und die Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden. Den Schmand mit Pfeffer und Salz in eine Schüssel geben und gut verrühren.

3. Schritt: Den Ofen auf 250 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig in vier Portionen teilen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche sehr dünn ausrollen und auf das Backblech legen. Nun den Flammkuchen mit der Schmandmasse bestreichen. Achte darauf, etwas Rand freizulassen. Dann den Speck und die Zwiebeln gleichmäßig darauf verteilen. Den Flammkuchen in den Ofen schieben und für circa zehn Minuten goldbraun backen.