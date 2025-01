Mit Reis und Schafskäse gefüllte Paprika - vegetarisch, einfach, lecker

Schritt 1

Zuerst den Reis in leicht gesalzenem Wasser nach Anleitung kochen. Je nach Sorte dauert das etwa 15 bis 40 Minuten. Im Anschluss gut abtropfen und etwas abkühlen lassen.



Alternative: Der Couscous wird in eine Schüssel gegeben und mit der gleichen Menge an kochendem Wasser oder heißer Gemüsebrühe übergossen. Fünf bis zehn Minuten ziehen lassen, bis der Couscous die Flüssigkeit aufgesogen hat.