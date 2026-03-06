Bald ist wieder Spargel-Zeit: So viel soll das Kilo in diesem Jahr kosten

Bruchsal - Dank des Frühlingswetters können sich Genießer schon bald auf den ersten Spargel freuen. Mit den ersten Spargelstangen ist bereits Mitte März im Südwesten Deutschlands zu rechnen, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal mit.

Die Qualität des Spargels dürfte uns dieses Jahr wieder begeistern! © Uwe Anspach/dpa

Nennenswerte Erntemengen wird es demnach vom 20. März an geben. Je nach Anbauart und Verfrühungsgrad sei auch im Nordwesten Deutschlands bereits in diesem Zeitraum der erste Spargel zu erwarten, hieß es.

Angesichts des trockenen Herbstes und sehr kalter Wintertage konnten die Pflanzen dem Verband zufolge viel Energie einlagern.

"Mit dem gefühlten Sprung vom Winter in den Sommer treiben die Spargelstangen nun üppig aus", wird der Anbauberater des Verbands, Ludger Aldenhoff, in einer Mitteilung zitiert.

Durch die unerwartet schnelle Erwärmung des Spargeldamms könne man mit einem "Turbostart" rechnen. "Wenn es mit der Ernte losgeht, dann wird es richtig losgehen. Zu Ostern erwarten wir ausreichend Spargel für alle."

Verbandsgeschäftsführer Simon Schumacher blickt der Saison optimistisch entgegen: "Nach unseren Erfahrungen der letzten Jahre wird die Qualität der Spargelstangen unter den Witterungsbedingungen sehr gut sein."