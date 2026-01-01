Traditionelle Kaspressknödel: Schnelles Rezept mit Brötchen vom Vortag
Das Beste, was sich aus Brötchen vom Vortag zaubern lässt, sind traditionelle Kaspressknödel. Mit diesem einfachen Originalrezept kannst Du die Kaspressknödel schnell zubereiten und noch warm genießen.
Rezept für Kaspressknödel
Sind noch Brötchen vom Vortag übrig? Perfekt! Dieses Rezept für traditionelle Kaspressknödel ist ideal, um altbackene Semmeln zu verwerten.
Vorbereitungszeit
20 Min.
Kochzeit/Backzeit
10 Min.
Gesamtzeit
30 Min.
Menge
4 Portion(en)
Zutaten
- 250 g Brötchen
- 125 ml Milch
- 50 g Zwiebel
- 250 g Bergkäse
- 50 g Butter
- 4 Eier
- circa 50 g Mehl
- 1 Bund Schnittlauch
- 1 Bund Petersilie
- 1 Prise Salz
- 2 EL Öl zum Backen
Zubereitung
Zuerst die Milch leicht erwärmen. Die Brötchen in kleine Stücke schneiden und in der Milch einweichen. Die Zwiebel schälen und würfeln. Den Bergkäse ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Kräuter waschen, trocken tupfen und fein hacken.
Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zwiebeln darin glasig anbraten. Zwiebeln, Käse, Eier, Kräuter und Mehl zu den Brötchen geben. Das Ganze gut vermischen und mit Salz würzen.
Öl in einer Pfanne erhitzen. Mit einem Esslöffel kleine Portionen des Teigs ins heiße Fett geben, leicht flach drücken und bei niedriger bis mittlerer Hitze langsam goldbraun ausbacken.
Kaspressknödel sind vielseitig einsetzbar: Sie schmecken hervorragend in der Suppe, als Beilage oder als Hauptgericht, etwa mit Sauerkraut. Besonders beliebt ist auch die Kombination mit grünem Salat und einigen Radieschen.
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: 123RF/bernjuer