Traditionelle Kaspressknödel: Schnelles Rezept mit Brötchen vom Vortag

Koche traditionelle Kaspressknödel aus den Brötchen vom Vortag und Käse. Das schnelle Rezept für originale Kaspressknödel gibt's auf TAG24.

Von Clara Danneberg

(0)

Das Beste, was sich aus Brötchen vom Vortag zaubern lässt, sind traditionelle Kaspressknödel. Mit diesem einfachen Originalrezept kannst Du die Kaspressknödel schnell zubereiten und noch warm genießen.

Weitere einfache Rezepte findest Du auch in der Rubrik "Kochen".

Rezept für Kaspressknödel

Sind noch Brötchen vom Vortag übrig? Perfekt! Dieses Rezept für traditionelle Kaspressknödel ist ideal, um altbackene Semmeln zu verwerten.

Vegetarisch
Traditionelle Kaspressknödel nach Originalrezept

Vorbereitungszeit

20 Min.

Kochzeit/Backzeit

10 Min.

Gesamtzeit

30 Min.

Menge

4 Portion(en)

Zutaten

  • 250 g Brötchen
  • 125 ml Milch
  • 50 g Zwiebel
  • 250 g Bergkäse
  • 50 g Butter
  • 4 Eier
  • circa 50 g Mehl
  • 1 Bund Schnittlauch
  • 1 Bund Petersilie
  • 1 Prise Salz
  • 2 EL Öl zum Backen

Zubereitung

Schritt 1

Zuerst die Milch leicht erwärmen. Die Brötchen in kleine Stücke schneiden und in der Milch einweichen. Die Zwiebel schälen und würfeln. Den Bergkäse ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Kräuter waschen, trocken tupfen und fein hacken.

Schritt 2

Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zwiebeln darin glasig anbraten. Zwiebeln, Käse, Eier, Kräuter und Mehl zu den Brötchen geben. Das Ganze gut vermischen und mit Salz würzen.

Schritt 3

Öl in einer Pfanne erhitzen. Mit einem Esslöffel kleine Portionen des Teigs ins heiße Fett geben, leicht flach drücken und bei niedriger bis mittlerer Hitze langsam goldbraun ausbacken.

Semmelknödel Rezept nach Omas Art: So einfach ist die klassische Beilage Semmelknödel Rezept nach Omas Art: So einfach ist die klassische Beilage
Eine runde Sache: Mit diesem Thüringer Klöße Rezept schmeckt's wie bei Oma! Eine runde Sache: Mit diesem Thüringer Klöße Rezept schmeckt's wie bei Oma!
Einfaches Gulasch Rezept: Für Kochanfänger geeignet Einfaches Gulasch Rezept: Für Kochanfänger geeignet
Bratensoße selber machen: Mit diesem Rezept gelingt die dunkle Bratensoße Bratensoße selber machen: Mit diesem Rezept gelingt die dunkle Bratensoße

Kaspressknödel sind vielseitig einsetzbar: Sie schmecken hervorragend in der Suppe, als Beilage oder als Hauptgericht, etwa mit Sauerkraut. Besonders beliebt ist auch die Kombination mit grünem Salat und einigen Radieschen.

TAG24 wünscht guten Appetit!

Wie findest Du das Rezept?

Titelfoto: 123RF/bernjuer

Mehr zum Thema: