Eine runde Sache: Mit diesem Thüringer Klöße Rezept schmeckt's wie bei Oma!

Schüssel mit Wasser füllen und bereitstellen. Kartoffeln schälen und dann zwei Drittel mit einer feinen Reibe hinein raspeln. Das übriggebliebene Drittel in gleich große Stücke schneiden, etwa 20 Minuten in Salzwasser kochen lassen und anschließend das Wasser abgießen.

Die geriebenen Kartoffeln werden nun in ein sauberes Küchen- oder Leinentuch abgeschöpft und das Wasser aus der Schüssel ausgeschüttet. Presse dann das stärkehaltige Wasser der Kartoffeln im Tuch über der Schüssel aus und warte, bis sich die Stärke abgesetzt hat. Danach wird das Wasser abgegossen und die Stärke getrocknet. Man kann sie weiterverwenden, wenn sich kleine Risse gebildet haben.

Schritt 4

Brötchen oder Toastbrot in Würfel schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Würfel darin goldgelb braten. Klöße formen und jeweils in die Mitte ein paar der Weißbrotwürfel geben.