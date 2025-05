Butter Chicken Rezept: Das original indische Curry schnell & einfach zubereitet

Den Knoblauch zusammen mit dem Ingwer in einen Mörser geben und mit dem Stößel zu einer Paste verarbeiten. Alternativ kann man alles mit einem Messer fein hacken und mit dem Messerblatt zerreiben. Die Paste salzen.

Das Geflügel zusammen mit den Zutaten für die Marinade sowie einem Esslöffel der Knoblauchpaste in eine große Schüssel geben und miteinander vermischen. Das Ganze für mindestens 30 Minuten, besser über Nacht oder einen Tag lang, im Kühlschrank ziehen lassen.

Schritt 3

Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die marinierten Hähnchenstücke in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze scharf anbraten, sodass die Fleischstücke krosse und gebräunte Stellen bekommen. Das Fleisch sollte möglichst nicht anbrennen. Es ist kein Problem, wenn es nicht ganz durch ist, da es später in der Soße kocht.