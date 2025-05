5-Minuten-Omelette mit Pilzen: Diese Zutat macht es besonders cremig

Weitere tolle Rezepte mit Eiern findest Du in der Rezeptwelt von TAG24.

Dein Omelette mit Pilzen soll besonders lecker werden? Dann gib der Eimasse einen Löffel Crème fraîche hinzu und genieße die Eierspeise als Frühstück, Abendbrot oder Snack für zwischendurch. Nach fünf Minuten in der Pfanne kann das Omelette schon auf dem Teller landen.

Zwiebel kleinschneiden und in einer großen beschichteten Pfanne mit zerlassener Butter glasig dünsten. Die Champignons hinzugeben und kurz anbraten. Nun die Eimasse vorsichtig hineingeben. Bei mäßiger Hitze von jeder Seite ungefähr zwei Minuten ganz langsam stocken lassen ohne das Ei zu rühren. Wer es mag, fügt noch eine Handvoll geriebenen Emmentaler hinzu solange die Eimasse noch recht feucht ist. Ist der Käse geschmolzen, wird das Omelette vorsichtig zusammengeklappt.

Eier in einem Messbecher oder einer Schüssel aufschlagen und mit einer Gabel verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen sowie einen Löffel Crème fraîche hinzugeben. Die Champignons putzen und in schmale Streifen schneiden.

Wer die Pilze lieber extra auf seinem Omelette servieren möchte, brät sie einfach kurz in einer zweiten Pfanne an. In der Regel werden für eine Person zwei bis drei Eier im Omelette benötigt.