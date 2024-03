Perfektes Spiegelei: 7 geniale Tipps für die leckersten Ergebnisse!

Perfektes Spiegelei: ✓knuspriger Rand ✓flüssiges Eigelb ✓besonders zart - 7 Tipps, auf die Du nicht mehr verzichten kannst ➤ Jetzt bei TAG24.

Von Jenny Hochmuth

Ein perfektes Spiegelei zubereiten: Kennst Du schon diese sieben Tricks? Wissenswerte Infos und Tipps findest Du außerdem unter "Küchenwissen".

Das perfekte Spiegelei: So klappt's

Das Auge isst mit: Ein perfektes Spiegelei schmeckt direkt besser. © 123RF / mujijoa79 Ob ganz allein, oder als Beilage zu anderen Gerichten: Spiegelei ist die wohl einfachste Eierspeise, die man zubereiten kann. Erst damit werden einige Mahlzeiten so richtig vervollständigt. Und doch wird ein Spiegelei nicht immer perfekt. Mal zerläuft das Eigelb, der Boden verbrennt oder es ist insgesamt viel zu fest und nicht schön zart geworden. Küchenwissen Mit diesen Tricks kriegst Du jedes Glas auf In der Regel genügt es, die Eier am Pfannenrand aufzuschlagen und für einige Minuten zu braten. Für Hobbyköche genügt das oft jedoch nicht, denn aus einem Spiegelei kann man viel mehr herausholen. Bei TAG24 erfährst Du sieben einfache Tipps und Tricks, wie Du ein einfaches Spiegelei optisch und geschmacklich aufwerten kannst.

1. Tipp: Mit frischen Eiern geht's besser

Gute Eier sind die Grundvoraussetzung, damit ein perfektes Spiegelei gelingt. Verwende daher am besten frische Bio-Eier, denn diese müssen nicht zwingend gänzlich durchgegart sein. Den meisten schmeckt Spiegelei mit leicht flüssigem Eigelb am besten. Bei älteren Eiern besteht das Risiko, dass das Eigelb in der Pfanne zerläuft. Hat man keine frischen Eier zur Verfügung, sollte man unbedingt darauf achten, dass die Eier richtig durchgegart sind.

2. Tipp: Auf die Pfanne kommt's an

Edelstahlpfannen besitzen keine Anti-Haft-Eigenschaften gegenüber Spiegeleiern. © 123RF / yuryrumovsky

Gusseiserne oder beschichtete Pfannen eignen sich für die Zubereitung von Spiegeleiern am besten. In diesen können sich die Eier am besten lösen. Edelstahlpfannen eignen sich nicht dafür, denn die Eier lösen sich aus solchen Pfannen eher schlecht.

3. Tipp: Weniger ist mehr

Auf die Menge der Eier, die man auf einmal in der Pfanne zubereitet, kommt es ebenfalls an. In Pfannen mit normaler Größe haben etwa drei bis vier Eier Platz. Bei größeren Mengen solltest Du die Eier, die zusammen in eine Pfanne kommen, am besten aufteilen. So behalten die Spiegeleier eine gute Beschaffenheit.

4. Tipp: Konditorsahne ist das neue Öl

Wer die Qualität seiner Spiegeleier aufs nächste Level bringen will, sollte Öl oder Fett im klassischen Sinne weglassen und alternativ Konditorsahne mit mindestens 33 Prozent Fett, oder vergleichbare Sahne verwenden. Dazu gibt man eine kleine Menge davon in die Pfanne. Man sollte zunächst mit einer kleineren Menge beginnen und die Eier hinzugeben. Gibt man von Beginn an zu viel Sahne in die Pfanne, würden die Eier darin kochen, jedoch sollten sie eher langsam garen. Durch diesen Prozess trennt sich die Sahne in Buttermilch und Butterfett in der Pfanne. Buttermilch sorgt dafür, dass die Eier stocken. Butterfett trägt dazu bei, dass das Ei karamellisiert. Das Ei wird dadurch sehr zart und besonders genüsslich.

Tipp: Für eine kalorienärmere Variante kann man auch gänzlich auf Öl oder Fett zum Braten verzichten. Stattdessen kann man ein bis zwei Esslöffel Mineralwasser in die Pfanne geben und die Eier darauf anbraten.

5. Tipp: Mach's nicht zu heiß und nicht zu lang

Brät man das Spiegelei zu lang, wird auch das Eigelb härter. © 123 RF / jnie

Damit die Eier perfekt durchgaren, sollte man sie etwas langsamer auf mittlerer Hitze anbraten. Dadurch wird die Bildung von großen Blasen im Eiweiß verhindert. Außerdem kann das Ei so gleichmäßig garen, ohne, dass die Unterseite verbrennt. Die optimale Dauer für das perfekte Spiegelei liegt bei etwa zwei bis vier Minuten. Ein guter Indikator ist der Eiweiß-Rand, der sich leicht braun färben sollte.

5. Tipp: Passe auf, wie Du würzt

Je nachdem, wie man das Spiegelei am liebsten mag, darf man es natürlich auch würzen. Mittlerweile gibt es sogar gute Gewürzmischungen, speziell für Spiegeleier, die man in gängigen Supermärkten kaufen kann. Wichtig ist nur, dass man das Eigelb bei der Verwendung von Salz auslässt. Durch Salz können auf dem Eigelb kleine Klümpchen entstehen. Da das Auge bekanntlich mitisst, sollte also nur das Eiweiß mit Salz gewürzt werden. Alternativ kann man das Salz auch vorher in die Pfanne zu Öl, Butter oder Konditorsahne geben und das Spiegelei schließlich darauf braten.

7. Tipp: knuspriger Boden durch weniger Bewegung

Wer einen knusprigen Boden bei Spiegeleiern bevorzugt, sollte darauf achten, die Eier so wenig wie möglich zu bewegen. Nur so können sie gleichmäßig anbraten.