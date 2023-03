Hanuta selber machen: Rezept für die Waffel mit Haselnusscreme-Füllung im XXL-Format

Mit nur wenig Aufwand hast Du in kurzer Zeit Deine eigene lecker gefüllte Nusswaffel gezaubert.

Ein besonderer Hingucker obendrein ist ein Hanuta im XXL-Format. Du willst alle Kinderaugen auf der Party staunen lassen? Dann nichts wie ran an das Rezept und loslegen.

Der süße Snack darf wohl auf keinem Kindergeburtstag fehlen. Dabei muss die Haselnusstafel, woraus sich übrigens der Name Hanuta ableitet, gar nicht gekauft werden. Sie lässt sich nämlich ganz einfach und schnell selbst herstellen.

Die Zubereitung ist denkbar einfach. © Aline Neißner/TAG24

1. Schritt: Zuerst wird mit zwei unterschiedlich großen Töpfen ein Wasserbad erzeugt. Dazu wird der kleinere Topf in den mit Wasser gefüllten größeren Topf gestellt und dieses zum Kochen gebracht.

2. Schritt: In den kleinen Topf werden nun die Kuvertüre, Nuss-Nougat-Masse sowie die Creme gegeben und unter ständigem Rühren zum Schmelzen gebracht.

3. Schritt: Wenn sich eine homogene Masse ergeben hat, können die klein gehackten Haselnüsse dazugegeben werden. Alles noch einmal ordentlich durchrühren.

4. Schritt: Je nach Maß der Waffelplatten werden diese in der Zwischenzeit in eine quadratische Form zurechtgeschnitten. In diesem Rezept hatten die Waffelblätter Ausgangsmaße von etwa 23 x 29 Zentimeter und wurden auf 23 x 23 Zentimeter gekürzt.

5. Schritt: Nun wird ein Waffelblatt auf einen ausreichend großen Teller gelegt und mit der Nuss-Creme-Füllung bestrichen. Hier sollte möglichst in der Mitte begonnen werden, um ein Weg- bzw. Auslaufen an den Rändern zu minimieren. Wer ein Hilfsgestell (siehe Tipps) benutzt, muss hier nicht ganz so vorsichtig arbeiten und kann die Schokoladenmasse gleichmäßig verteilen.

6. Schritt: Zuletzt wird die zweite Waffelplatte auf die noch warme Creme gelegt und leicht angedrückt. Damit das Hanuta richtig aushärtet, kommt es noch für ein paar Stunden in den Kühlschrank.