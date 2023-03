XXL-Cupcake-Rezept: So backst Du eine riesige Cupcake-Torte

Vorbereitung: Die Form fetten und den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

1. Schritt: Die Butter in eine Schüssel geben und mit dem Rührgerät cremig schlagen. Den Zucker und den Vanillezucker mit in die Schüssel geben und das Ganze so lange schlagen, bis der Zucker gelöst ist. Die Eier einzeln unter die Masse rühren. Mehl, Stärke und Backpulver mischen und in die Schüssel sieben. Alles gut verrühren, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Den Teig in die Form geben. Die Kuchenform in den Ofen schieben und für etwa 55 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und vollständig abkühlen lassen.

2. Schritt: Die Butter für die Creme in eine saubere Schüssel geben und mit dem Rührgerät oder der Küchenmaschine cremig weiß aufschlagen. Währenddessen den Puderzucker sieben. Den Puderzucker nach und nach mit in die Butter mischen. Alles gründlich für etwa fünf Minuten schlagen. Nun den Frischkäse kurz unterschlagen. Wer möchte, kann die Buttercreme jetzt mit verschiedenen Farben einfärben.

4. Schritt: Jetzt kannst Du den XXL-Cupcake "bauen". Platziere das untere Teil auf einer Kuchenplatte und bestreiche die Oberseite mit etwas Creme. Setze indessen das Oberteil darauf. Bestreiche den unteren Teil des Cupcakes mit der Creme. Nun kannst Du mithilfe einer Spritztüte kleine Blumen auf den oberen Teil des Cupcakes spritzen.