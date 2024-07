Zucchini-Spaghetti zum Anbeißen lecker und einfach

Schritt 1

Die gewaschenen und gereinigten Zucchini mit dem Spiralschneider zu Nudeln drehen. Wer keinen Spiralschneider hat, kann die Zucchini alternativ mit einem Sparschäler in Streifen schneiden. Die Tomaten waschen und in Hälften schneiden. Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Knoblauch schälen und klein hacken oder mit einer Knoblauchpresse verarbeiten.