Zucchini-Pommes: So einfach kannst Du Zucchini-Sticks selber machen

Schritt 2

Zucchini waschen und diese dann in Stifte in gewünschter Größe und Dicke schneiden. Je dünner die Stifte sind, desto schneller sind sie durch und desto krosser werden sie. Nun die Stücke in einer Schüssel mit Salz vermengen und für rund 15 Minuten ruhen lassen, um der Zucchini Wasser zu entziehen.