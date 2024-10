Darf man Laub und andere Gartenabfälle im eigenen Garten verbrennen?

Was für die eigene Kommune bzw. Gemeinde gilt, erfragt man am besten telefonisch oder vor Ort beim zuständigen Ordnungsamt oder der Unteren Naturschutzbehörde . Diese können genau Auskunft darüber geben, ob und wenn ja unter welchen Umständen ein Feuer im eigenen Garten möglich ist.

Eine weitere Ausnahme gibt es in Kommunen, die sogenannte Brenntage festlegen. An diesen Tagen dürfen Gartenbesitzer zu bestimmten Zeiten ihre biologischen Abfälle verbrennen. Solche Regelungen gibt es meist nur in ländlichen Regionen. In und um Großstädte sind solche Ausnahmen in der Regel nicht zu erwarten.

Ist offenes Feuer im Garten legal? Was man darf und was nicht

Wann darf ich Gartenabfälle im Garten verbrennen?

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Verbrennen von Grünabfällen wie Laub und Ästen nicht gestattet ist.



Erlaubt es eine Gemeinde dennoch, dann nur in Verbindung mit bestimmten Auflagen. Dazu gehört unter anderem, dass Gartenabfälle nur zu festgelegten Zeiten verbrannt werden dürfen. Oft beschränkt sich das Zeitfenster nur auf die Monate Oktober und April. Dann ist das Verbrennen nur an bestimmten Wochentagen und zu festgelegten Uhrzeiten gestattet. Doch auch nur, wenn der Wind bzw. die Wetterlage mitspielt.

Darf ich Grünzeug auf Wiesen oder im Wald entsorgen, wenn Verbrennen verboten ist?

Nein, denn pflanzliche Abfälle egal welcher Art, dürfen nicht in der freien Natur entsorgt werden.



Das hängt zum einen damit zusammen, dass sich in dem Laub und Grünschnitt Krankheitserreger befinden können, die später andere Pflanzen im Wald und auf freier Flur infizieren.



Zum anderen kann es passieren, dass Gewässer und Böden erheblich belastet werden, wenn zu große Mengen an Grünabfällen unkontrolliert verrotten. Dadurch wird das sensible Gleichgewicht der Natur negativ beeinflusst.



Wer sich diesem Verbot widersetzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit mehreren Hundert bis Tausend Euro Strafe geahndet werden kann.

Wurden die traditionellen Brenntage in Deutschland abgeschafft?

Früher war es vor allem in ländlichen Gegenden üblich, dass Gartenabfälle an vorher festgelegten Brenntagen mit einem Feuer im eigenen Garten zu vernichten.



Mit dem steigenden Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein wurde jedoch in den meisten Bundesländern eine Abschaffung dieser Gegebenheit veranlasst.



Von der Neuregelung unberührt sind jedoch die sogenannten Brauchtumsfeuer.



Dazu gehören etwa das in vielen Gemeinden übliche Osterfeuer oder Feuer zur Sonnwende. Denn in diesem Fall dienen die Feuer nicht dem Zweck der Abfallbeseitigung, sondern dem Brauchtum. Selbstverständlich unter der Auflage, dass die Brandschutzrichtlinien eingehalten werden.