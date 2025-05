Kaum jemand weiß das: Hundehaare können Vögel töten und auch Menschen schaden

Viele Hundebesitzer kennen das: Kaum wird es draußen wärmer, beginnt der geliebte Vierbeiner sein Winterfell abzuwerfen - und in der Wohnung fliegen die Wollmäuse nur so durch die Gegend. Kein Wunder, dass viele Frauchen und Herrchen ihre Hunde lieber draußen in der Natur bürsten.

So landet das lose Fell nicht auf Sofa, Teppich und Co. - praktisch, oder?

Damit sich die ungeliebten Wollmäuse nicht in der ganzen Wohnung verteilen, bürsten viele Hundehalter ihre Vierbeiner lieber draußen in der Natur.

In Einzelfällen ja. Menschen mit Hundehaarallergie können auf Hautschuppen und Speichelreste reagieren, die am Fell haften. Symptome sind meist harmlos, bei Unsicherheit sollte ärztlicher Rat eingeholt werden

Was harmlos aussieht, kann dramatische Folgen haben: Hundehaare sind nicht nur lästig - sie können für Vogelbabys sogar tödlich sein. Auch für empfindliche Menschen bergen sie Risiken. Wer seinen Hund liebt und Tiere schützen will, bürstet verantwortungsvoll - und denkt dabei nicht nur an saubere Kleidung, sondern auch an die Natur.