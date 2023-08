Einem Hund seinen Namen beibringen: Mit diesen Tipps klappt's

Wer einem Hund seinen Namen beibringt, gewinnt schneller seine Aufmerksamkeit. © 123RF/adriphotography

Nachdem das neue Familienmitglied eingezogen ist, gibt es einiges zu lernen. Ganz vorne mit dabei ist der Name des Vierbeiners. Er ist besonders wichtig, um mit dem Hund zu kommunizieren. Außerdem kann später auf dieser Übung der Rückruf aufgebaut werden.

Das Namenstraining sollte man trotz aller Wichtigkeit langsam angehen.

Besonders Welpen sind oft sehr verspielt und können sich nicht ganz so lange konzentrieren wie ältere Hunde. Achte am besten auf die Zeichen der Fellnase und passe das Training an ihre Kapazitäten an.

Jeder Hund ist anders: Es gibt also keinen Grund für Frust, wenn ein Hund am Anfang relativ schnell abschaltet. Übung macht den Meister, denn mit jedem Training steigt auch die Aufmerksamkeitspanne des Hundes.

Wie man einem Hund Namen beibringen kann und was man unbedingt vermeiden sollte, erklärt TAG24.



