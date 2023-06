Wenn Dein Hund den Kopf schief hält, steckt das dahinter

Fast jeder Hund tut es und der Großteil von uns findet es zuckersüß: Das Kopfneigen von Hunden erwärmt das menschliche Herz. Aber was bedeutet es, wenn ein Hund den Kopf schief hält?



Forscher sollen herausgefunden haben, warum Hunde so oft ihren Kopf zur Seite neigen und einen mit ihrem buchstäblichen Hundeblick verzaubern.

Hunde sind großartige Gefährten, die vielen den Alltag bereichern. Sobald er vor einem steht und der Hund seinen Kopf schief hält, reagieren viele mit: "Oh, wie süß!" Obwohl es das auch ist, steckt mehr hinter dem Kopfneigen des Hundes, als nur niedlich auszusehen.

In der ersten Theorie gehen Forscher davon aus, dass Hunde ihr Hörvermögen optimieren, indem sie ihren Kopf schief legen.

Die zweite Theorie bezieht sich auf Aufmerksamkeit und Interesse . Hunde sind grundsätzlich neugierige Wesen. Sie erkunden ihre Welt mit der Nase, den Ohren und Augen. Besonders interessant ist das Verhalten ihres Besitzers, dem Alpha-Tier. Jeder Hundebesitzer kennt sicher folgendes Szenario: Wir stellen unserem pelzigen Liebling eine Frage - obwohl wir wissen, dass unser Hund sie nicht versteht, geschweige denn beantworten kann - und erfreuen uns an seiner Reaktion:

Was viele so putzig finden, kann für Hunde allerdings stressig sein. Denn: Hunde können Teile unserer menschlichen Sprache verstehen, achten sehr auf die Tonlage und versuchen, unser Verhalten richtig zu deuten. Wenn sie ihren Kopf neigen, signalisieren sie damit Interesse, die Bereitschaft zuzuhören und unseren Worten Folge zu leisten. Stress kann dann entstehen, wenn die Fellnase überfordert ist, nicht weiß, wie sie unsere Worte einordnen kann und was sie tun soll.

Aus diesem Grund sollten es Hundebesitzer vermeiden, ihren Hund mit vielen Sätzen zu überfluten. Mit kurzen Kommandos können Hunde deutlich besser umgehen als mit langen Monologen oder Fragen, die sie noch mehr verunsichern.