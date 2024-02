Ist das Starren Deiner Katze eine Drohung?

Weitere Beiträge zu Verhalten, Haltung und Co. gibt's im Katzenratgeber .

Wenn eine Katze starrt, kann das verschiedene Gründe haben. © 123RF/burand

Wer eine Katze besitzt, fragt sich bestimmt öfter, was in ihrem Kopf vorgeht, wenn sie die eine oder andere eigenwillige Verhaltensweise an den Tag legt.

Auch lange und intensive Blicke einer Mieze stellen viele Katzenhalter vor ein Rätsel. Was genau ist der Grund für das Starren des Tieres?

Oft scheint es, als würde die Katze etwas Bestimmtes wollen. Manchmal entsteht aber auch der Eindruck, dass die majestätischen Tiere über ihre Menschen urteilen, was einen schnell verunsichern kann.

Welche Bedeutung durchdringende Blicke und intensiver Augenkontakt mit Katzen haben können, erklärt Dir TAG24.