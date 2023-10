Wohin in Berlin bei Regen?

Willst Du etwas in Berlin bei Regen erleben? TAG24 gibt Tipps, was man in Berlin bei Regen tun kann. + Indoor-Aktivitäten mit Kindern

Von Clara Danneberg

Berlin - Was kannst Du unternehmen, wenn es in Berlin regnet? Erfahre, wie Du Dir allein oder mit Freunden, der Familie und Kindern in Berlin bei Regen am besten die Zeit vertreiben kannst.

Wohin Du in Berlin bei Regen gehen kannst, verrät Dir TAG24. © dpa/Christoph Soeder Schlechtes Wetter schlägt aufs Gemüt und lässt so manche Pläne für den Tag ins Wasser fallen.

Graue Regenwolken sind aber noch lange kein Grund, zu Hause zu bleiben, denn in Berlin gibt es unabhängig vom Wetter so viel zu erleben. Wer noch ein paar inspirierende Ideen für Regentage in Berlin braucht, findet welche in diesem Artikel. Tipps und Vorschläge, was Du bei Regen in Berlin unternehmen kannst, gibt es von TAG24. Weitere Tipps für das Leben in der Hauptstadt findet Ihr im Berlin entdecken: Ratgeber.

Indoor-Aktivitäten in Berlin bei Regen

Nur auf dem Sofa zu liegen ist nicht Dein Ding? Das ist kein Problem, denn Berlin hat auch bei schlechtem Wetter einiges zu bieten. Die Angaben zu den Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Oktober 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Besuche die Museen in Berlin

Berlins Museumslandschaft ist sehr vielseitig und ideal, um sich bei schlechtem Wetter die Zeit zu vertreiben. In manchen Museen begibt man sich auf die Spuren der Geschichte. Andere wiederum präsentieren Werke der klassischen Malerei, moderne Kunst oder auch Streetart. Außerdem kann man die Unterwelten der deutschen Hauptstadt erkunden oder sich im Haus der Zukünfte mit der Frage beschäftigen, wie wir als Gesellschaft zukünftig leben wollen. Kleine Auswahl der Berliner Museen: Museumsinsel Berlin >>> Website: smb.museum/museen-einrichtungen/museumsinsel-berlin

URBAN NATION Museum >>> Website: urban-nation.com/de

Berliner Unterwelten >>> Website: berliner-unterwelten.de

Deutsches Spionagemuseum >>> Website: deutsches-spionagemuseum.de

Jüdisches Museum Berlin >>> Website: jmberlin.de

Futurium >>> Website: futurium.de

Das Futurium im Regierungsviertel und die anderen Berliner Museen sind ideal, um sich an regnerischen Tagen die Zeit zu vertreiben. © unsplash/Maria Teneva

2. Findet einen Weg aus den Berliner Escape-Rooms

Habt Ihr Euch als Paar, Familie oder Freundesgruppe schon einmal gefragt, ob Ihr Euch auch in extremen Situationen aufeinander verlassen könnt? Eine Möglichkeit, Euch als Team zu beweisen, sind die verschiedenen Escape-Rooms in Berlin. Löst die Rätsel des jeweiligen Raumes und findet gemeinsam einen Ausweg. Auf der Karte findest Du die Escape-Rooms in Berlin:



3. Entdecke die Berliner Markthallen

Einige der historischen Markthallen Berlins sind auch heute noch in Betrieb und in jedem Fall einen Besuch wert. In den wettergeschützten Bauten gibt es zahlreiche Geschäfte und Stände, wo man ganz entspannt einkaufen und essen kann. Beim Flanieren entdeckt man vielleicht auch die ein oder andere exotische Köstlichkeit und außergewöhnliche Speisen der internationalen Küche. Markthalle Neun Adresse: Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr; samstags von 10 bis 18 Uhr

Website: markthalleneun.de Marheineke Markthalle Adresse: Marheinekeplatz 15, 10961 Berlin

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr; samstags von 8 bis 18 Uhr

Website: meine-markthalle.de Arminiusmarkthalle Adresse: Arminiusstraße 2-4, 10551 Berlin

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr

Website: arminiusmarkthalle.com

Geschützt vorm Regen einkaufen in Berlin kann man z. B. in der Markthalle Neun. © dpa/Paul Zinken

Weitere Ideen für schlechtes Wetter in Berlin:

4. Wellenreiten und Schwimmen in Berlin

Um zu surfen, muss man weder ans Meer fahren noch auf schönes Wetter hoffen, denn in Berlin gibt es eine Indoor-Surf-Anlage. Das Wellenwerk in Berlin bietet laut eigener Aussage Europas größte Indoor-Surfwelle. Weitere Informationen zum Wellenwerk findest Du auf der Website wellenwerk-berlin.de. Wer einfach nur ganz in Ruhe ein paar Bahnen schwimmen will, kann das in den Berliner Schwimmhallen tun. Weitere Informationen sowie die genauen Adressen der Hallenbäder findest Du auf der Website berlinerbaeder.de.

Beim Surfen kann man den Regen in Berlin vergessen. (Symbolbild) © unsplash/Joseph Greve

5. Gönn Dir Wellness in Berlin

Das nasskalte Berliner Wetter lässt sich schnell vergessen, wenn man sich im warmen Spa verwöhnen lässt. Ein Regentag ist eine wunderbare Gelegenheit für eine entspannende Auszeit mit Massagen, Saunagängen und weiteren Wellnessbehandlungen.

Vorschläge für Wellness-Center in Berlin:

Vabali Spa Berlin >>> Website: vabali.de

MyWellness Berlin Wilmersdorf >>> Website: mywellness.de/berlin

Liquidrom >>> Website: liquidrom-berlin.de

Sultan Hamam >>> Website: sultanhamam.de

Bei einer Massage lässt sich das schlechte Wetter schnell vergessen. © 123RF/ufabizphoto

Berlin bei Regen mit Kindern

Kinder wollen beschäftigt werden, was an Regentagen manchmal eine echte Herausforderung ist. Zum Glück gibt es in Berlin viele Angebote und Aktivitäten für Kinder, denen man auch bei schlechtem Wetter nachgehen kann. Die Angaben zu den Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Oktober 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Indoor-Spielplätze

Sollen sich die Kinder abseits der eigenen vier Wände richtig auspowern, dann sind die Spielplatz- und Trampolinhallen Berlins ideal. Auf großen Trampolinen, Rutschen, Klettergerüsten und anderen Attraktionen haben die Kleinen ihren Spaß. Hinweis: Die jeweiligen Altersgrenzen sind zu beachten. Es empfiehlt sich, die Karten vorab online zu kaufen, wenn das beim jeweiligen Anbieter möglich ist. Kurze Liste mit Indoor-Spielmöglichkeiten in Berlin: LEGOLAND Discovery Centre Berlin >>> legolanddiscoverycentre.com/berlin

Tommys Tobewelt >>> Website: tobewelt.de

Veltinchen >>> veltinchen.de

Bambooland Berlin-Spandau >>> Website: bambooland.de

Bim & Boom Kinderspielland >>> Website: bim-boom.de

Dockx Berlin >>> Website: dockx-berlin.de

SPRUNG RAUM Trampolinpark Berlin >>> Website: sprungraum.de/berlin

Jump House Berlin >>> Website: jumphouse.de/berlin

Kinder können sich in den Trampolinhallen und auf den Indoor-Spielplätzen in Berlin richtig auspowern. (Symbolbild) © 123RF/jackf

2. Berliner Museen für Kinder

Den Besuch im Museum verbinden manche Kinder vielleicht mit historischen Gegenständen in einer beleuchteten Vitrine und dazu langen Texten als Erklärung. Glücklicherweise gibt es in Berlin einige Museen, die ihre Ausstellungen speziell für Kinder konzipiert haben, sodass der Museumsbesuch zu einem spielerischen Abenteuer und der Regentag damit unvergesslich wird. Tipps für kinderfreundliche Museen in Berlin: Jugendmuseum Schöneberg >>> Website: museen-tempelhof-schoeneberg.de

>>> Website: museen-tempelhof-schoeneberg.de Labyrinth Kindermuseum >>> Website: labyrinth-kindermuseum.de

>>> Website: labyrinth-kindermuseum.de llluseum >>> Website: illuseum-berlin.de

>>> Website: illuseum-berlin.de Planetarium >>> Website: planetarium.berlin

Computerspielemuseum >>> Website: computerspielemuseum.de

In den Berliner Museen für Kinder können die Kleinen spielerisch Neues lernen. © 123rf/Radist

3. Schauspiel- und Puppentheater für Kinder

Kinderbücher, Märchen und andere Geschichten für Kinder erwachen auf den Bühnen Berlins zum Leben. Der Besuch im Theater ist nicht nur etwas für Erwachsene, denn einige der Berliner Schauspiel- und Puppentheater richten ihr Programm direkt auf Kinder aus. Eine kleine Auswahl an kindgerechten Schauspiel- und Puppentheatern in Berlin: Berliner Kindertheater >>> Website: berliner-kindertheater.de

ATZE Musiktheater >>> Website: atzeberlin.de

Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ >>> Website: astrid-lindgren-buehne.fez-berlin.de

Figurentheater Grashüpfer im Treptower Park >>> Website: theater-treptower-park.de

Fliegendes Theater >>> Website: fliegendes-theater.de

Theater der Dinge in der Schaubude >>> Website: schaubude.berlin/de

Eine Vielzahl der Berliner Schauspiel- und Puppentheater sind mit ihrem Programm speziell auf Kinder ausgerichtet. (Symbolbild) © 123RF/evdoha

4. Berliner Aquarien

Wenn man Tiere beobachten, aber selbst trocken bleiben möchte, dann sind Aquarien in Berlin passende Anlaufstellen. Das Abtauchen in die faszinierenden Unterwasserwelten hilft Groß und Klein dabei, den grauen Regenwolken zu entfliehen. Aquarien in Berlin: SeaLife Berlin >>> Website: visitsealife.com/berlin

Aquarium Berlin >>> Website: aquarium-berlin.de

Tipp: Wer die Tickets vor dem Besuch der Aquarien online kauft, spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Die Aquarien in Berlin präsentieren ihren Besuchern faszinierende Unterwasserwelten. (Symbolbild) © unsplash/Pengxiao Xu