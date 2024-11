Spaß trotz Kälte: 11 coole Freizeit-Tipps für Berlin im Winter

Was kann man in Berlin im Winter machen? TAG24 hat einige Ideen für drinnen und draußen sowie zwei Geheimtipps parat!

Von Marcel Nasser

Berlin - Statt der sommerlichen Suche nach einer kühlen Erfrischung steht in der kalten Jahreszeit Frösteln auf dem Programm. Damit man in Berlin im Winter trotzdem keine Langeweile schieben muss, liefert TAG24 eine Auswahl an Aktivitäten. Viele weitere Tipps rund um die Hauptstadt findet Ihr im Berlin entdecken: Ratgeber.

Was kann man in Berlin im Winter machen?

Es gibt viele spannende Möglichkeiten, um in Berlin im Winter Spaß zu haben. © Bildmontage: Laura Voigt Keine Sorge: Nur weil die Temperaturen draußen nicht zum Herausgehen in Shorts und T-Shirt einladen, muss man nicht permanent zu Hause hocken. Wer sich dick genug anzieht, kann sich in der Hauptstadt auch an kälteren Tagen außerhalb der eigenen vier Wände amüsieren. Für alle, die keinen Gefallen an winterlicher Betätigung unter freiem Himmel finden, existieren natürlich auch genügend Indoor-Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Wäre doch auch gelacht, wenn man sich in einer Metropole wie Berlin langweilen müsste. Es folgen insgesamt elf spannende Aktivitäten, mit denen sich die Zeit drinnen und draußen ganz wunderbar vertreiben lässt.

Berlin: Winter-Aktivitäten für draußen

Wahre Frischluft-Fans lassen sich von ein bisschen Kälte natürlich nicht davon abhalten, das Haus zu verlassen. Viele können schon ohne großen Aufwand auf ihre Kosten kommen. Mantel anziehen, Schal umwerfen, Mütze auf und schon kann's losgehen in Richtung Park und Co.

1. Winterliche Spaziergänge in Berlin

Die Vorteile von Spaziergängen liegen auf der Hand. Schließlich muss man fürs Spazieren in der Regel nicht extra irgendwo hinfahren und es kostet nichts. Zumal man mit der Bewegung auch noch etwas Gutes für den eigenen Körper tut.

2. Schlittschuhlaufen in Berlin

Noch mehr Bewegung bekommt Ihr, wenn Ihr Euch auf eine der Eisbahnen wagt, die jeden Winter in Berlin aufgebaut werden. Passende Schuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

3. Rodeln in Berlin

Wenn in Berlin im Winter mal genug Schnee liegt, dann kann man sogar Schlittenfahren. Dazu eignen sich etliche Berge wie z. B. der Hahneberg in Spandau und der Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow. Eine Liste verschiedener Rodelberge je nach Bezirk gibt's auf der Website berlin.de/special/sport-und-fitness/freizeitsport/rodelbahnen.

4. Pfaueninsel

Für ein Stück Natur ist die Pfaueninsel im Südwesten der Stadt Berlin genau das Richtige. Vor allem im Winter lädt die Insel in der Havel zur Erholung ein. Sie gehört übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Wenn man in Berlin im Winter etwas Außergewöhnliches bestaunen möchte, bietet sich die Pfaueninsel an. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa, dpa (Bildmontage)

5. Christmas Garden Berlin

Will man es entspannt angehen und trotzdem etwas Außergewöhnliches in Berlin erleben, ist der Christmas Garden eine prima Anlaufstelle. Alle Informationen findest Du auf der Website christmas-garden.de/berlin. Seit 2016 verwandelt sich der Botanische Garten in Lichterfelde jedes Jahr zur Weihnachtszeit in den Christmas Garden. In dieser Form lädt er mit etlichen Leuchtelementen zu einer ganz besonderen Erfahrung ein. Eine Vorschau dazu gibt's auf Instagram.

3 Tipps für Berlin im Winter: Was man drinnen machen kann

Als winterliche Aktivitäten, denen nicht draußen, sondern drinnen nachgegangen wird, kommen natürlich viele Dinge infrage, die man auch unabhängig vom Winter machen kann. Bowling, Shoppen, Kino und Co. sind bei vielen Menschen das ganze Jahr über beliebte Formen der Freizeitgestaltung. TAG24 zeigt Euch aber ein paar Beschäftigungen, die speziell in den Wintermonaten interessant sind.

An kalten Wintertagen verspürt nicht jeder Berliner Lust, etwas draußen zu unternehmen. © Jens Kalaene/dpa

1. Weihnachtsfilme schauen

Um in Weihnachtsstimmung zu kommen, sehen sich nicht wenige Menschen gern mal einen passenden Film an. Im Kino gibt es dazu jedes Jahr neue Streifen.

Absolute Frostbeulen, die an kalten Tagen gar nicht hinauswollen, können natürlich auch zu Hause auf der Couch den Lieblings-Weihnachtsklassiker anschmeißen. Auch lesenswert: Die besten Weihnachtsfilme.

2. Thermen in der Umgebung von Berlin

Schafft man es andererseits doch, sich aufzuraffen, steht einem die Welt offen. Gerade in der kalten Jahreszeit kann z. B. der Besuch einer Therme wohltuend sein. Obwohl es auch in Berlin selbst kleinere Thermen gibt, genießen die Thermen im brandenburgischen Templin und Bad Saarow einen besonders guten Ruf. Da lohnt sich für viele sicher ein Tagesausflug.

3. Berliner Schwimmhallen

Die etwas sportlichere Alternative sind Schwimmhallen, die es in Berlin zuhauf gibt. Dort steht meist nicht die Entspannung, sondern die Betätigung im Vordergrund. Wer seinen Kopf bei ein paar Bahnen freikriegen will, für den kann die Indoor-Variante zu Freibädern trotzdem mental erholsam sein. Eine Übersicht mit allen Informationen zu den Berliner Schwimmhallen gibt es auf der Website berlinerbaeder.de.

In Berlin gibt es zahlreiche Schwimmhallen, in denen man im Winter schwimmen kann. (Symbolbild) © unsplash/Marcus Ng

Andere Highlights: Geheimtipps für Aktivitäten in Berlin und Umgebung

Neben den ausgewählten Tipps für drinnen und draußen hat TAG24 noch zwei Geheimtipps parat. Diese Freizeitaktivitäten dürften nicht allzu viele Menschen kennen. Womöglich sind sie aber für den ein oder anderen genau die richtige Beschäftigung für den Winter in Berlin.

1. "Squad Berlin"

Seit Oktober 2024 gibt es am Alexanderplatz das immersive Actionspiel "Squad Berlin". Dabei muss man sich in vier verschiedenen Räumen als eingeschworene Gruppe beweisen und möglichst viele Punkte sammeln, um am Ende genug Zeit für das Entschärfen einer Farbbombe zu haben. Wer als Familie, Freunde oder Arbeitskollegen auf eine echte Herausforderung mit Spiel und Spaß steht, der ist bei "Squad Berlin" genau richtig.

Die TAG24-Redaktion hat "Squad Berlin" am Alexanderplatz getestet und jede Menge Spaß gehabt. © A.Nielsen/Squad Berlin

2. Saunafloß

Ja, ein Saunafloß ist genau das, wonach es klingt. Eine Sauna auf einem Floß, das man mieten und damit über einen See fahren kann. Von der schwimmenden Sauna aus kann man einfach fürs Eisbaden ins Wasser hüpfen und sich anschließend in der Sauna aufwärmen. Solche Angebote gibt es z. B. in Potsdam und am Müggelsee in Treptow-Köpenick. Eine Aktivität, die womöglich nicht jeden begeistert, aber die auf jeden Fall etwas Besonderes ist.

Dank schwimmender Saunen kann man in Berlin eisbaden und sich danach aufwärmen. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

3. Socialmatch

Das Event Socialmatch in Berlin ist vor allem für Singles interessant, die neue Leute treffen wollen. Allerdings kann man auch mit bis zu zwei anderen Freunden daran teilnehmen. Bei Socialmatch Berlin treffen sich insgesamt zehn Menschen in einer Berliner Bar, um sich bei einem eigens dafür kreierten Spiel kennenzulernen.

Fazit: In Berlin und Umgebung kann man im Winter viel unternehmen