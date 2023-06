Magdeburg: Die besten Stadtteile der beliebten Sport- & Studentenstadt

Welche sind die besten Stadtteile von Magdeburg? Hast Du Dir diese Frage schon einmal gestellt? Dieser Beitrag zeigt die Lieblingsviertel der Ottostadt.

Magdeburg - Jeder Stadtteil der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts hat seine Vorzüge. Die besten Viertel von Magdeburg zu küren, das ist nicht leicht. TAG24 stellt Dir die besten Stadtteile von Magdeburg anhand von sechs Kategorien vor.

Blick von der Elbe aus zum gotischen Dom, dem Magdeburger Wahrzeichen. © tag24/jk Die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts wird von Einheimischen liebevoll "Machteburch" genannt. Wer mit der Stadt verwurzelt ist, weiß: Betont jemand das erste "A" im Stadtnamen, handelt es sich um einen Gast und dieser ist eingeladen, Magdeburg und ihre Bewohner kennenzulernen. Besonders in den vergangenen Jahren hat sich die Stadt an der Elbe sehr gemausert. Es entstanden luxuriöse Wohnquartiere im Elbviertel, attraktive Geschäftsflächen im neuen "Blauen Bock" und nach acht Jahren Bauzeit der Citytunnel, eine Unterführung für den Stadtverkehr. Lies jetzt, was in den besten Stadtteilen von Magdeburg auf Dich wartet! Die schönsten Plätze, angesagte Restaurants und Geheimtipps für verschiedene Städte in Deutschland präsentiert Dir der "Leben & Entdecken: Ratgeber" von TAG24!



Die besten Stadtteile von Magdeburg

In der "Ottostadt" leben laut dem Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt 236.188 Einwohner (Stand: 31.12.2001). Magdeburg hat eine Fläche von etwa 201 Quadratkilometern und besteht aus vierzig Stadtteilen, jedes Viertel für sich hat seine Vorzüge. Doch es gibt Stadtteile, die aufgrund ihres Angebots für Studierende, Sportler, Familien, Nachtschwärmer oder Naturliebhaber sowie Kultur-Fans hervorzuheben sind.

Magdeburgs bester Stadtteil - Sport

In Magdeburg wird der SPORT großgeschrieben. Über 180 Adressen verschiedener Vereine findest Du in der Ottostadt. Es gibt zahlreiche Sporthallen, Stadien und Sportplätze. Zu den Sportstätten gehören außerdem acht Hallen- und Freibäder, verteilt in der ganzen Stadt. Jährlich finden sportliche Events statt wie der Magdeburg Marathon, die Firmenstaffel oder das Drachenbootfestival. Es ist schwierig, den besten Stadtteil von Magdeburg zu küren, wenn es um den Sport geht. Doch zwei Stadtviertel werden von den Profi-Sportlern häufig aufgesucht: Altstadt und Cracau. In der Elbe-Schwimmhalle in der Altstadt tragen die Bundesliga-Schwimmer des SC Magdeburg ihre Wettkämpfe aus und die Wasserball-Sportler der Wasserball-Union Magdeburg ihre Heimspiele. Sportbegeisterte freut es, dass das erste bundesweite Schwimmzentrum bis zum Jahr 2028 entstehen soll. Aber auch Handball und Fußball sind in Magdeburg äußerst beliebt und die Mannschaften überaus erfolgreich! Im Stadtteil Cracau befinden sich die bedeutendsten Sportanlagen in Magdeburg: die MDCC-Arena für die Fußballspiele des 1. FC Magdeburg (1. FCM) und die GETEC-Arena für die Handball-Bundesligaspiele des SC Magdeburg. Auch das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FCM sowie das Sportgymnasium sind hier angesiedelt.

Zudem entstehen zwei neue Brücken, die die Anbindung der Stadtteile östlich der Elbe verbessern werden: Die Kaiser-Otto- und die Königin-Editha-Brücke werden das verkehrstechnische Nadelöhr nach Cracau verschwinden lassen und die Zufahrt für Sportbegeisterte verbessern! Daher ist Cracau der wohl beste Stadtteil Magdeburgs, was den Sport angeht.

Sportlich unterwegs: Rund 3000 Teilnehmer starten beim Magdeburg Marathon. © 123rf/heiko119

Magdeburgs Nachtleben - Die besten Stadtteile zum Feiern

Das Magdeburger Nachtleben hat sich in den vergangenen Jahren, vor allem durch die Folgen der Corona-Einschränkungen, sehr gewandelt. Stück für Stück kehrt das Leben zurück und die Nachtschwärmer sind den Veranstaltern dankbar! Nach wie vor gibt es frische, aber auch altbekannte Locations in der ganzen Stadt, die das Magdeburger Nachtleben abwechslungsreich machen! Es fällt schwer, zu entscheiden, welcher der beste Stadtteil Magdeburgs zum Ausgehen ist, daher eine Auswahl altbekannter und neuer Läden: Der Stadtteil Buckau ist ein beliebter Kiez: Das Ellen Noir ist ein kleinerer Nachtclub am Buckauer Bahnhof. Hier legen regelmäßig Techno- und House-DJs auf - ein Geheimtipp für Raver. Südwestlich davon befinden sich zwei Locations an einem Ort: die Kunstkantine/Datsche und die Factory. Die Kunstkantine ist ein Nachtclub, der Musik für jeden Geschmack spielt. Von September bis Mai wird hier aufgelegt. Von Mai bis September verwandelt sich der Platz vor der Kunstkantine in einen Biergarten: die Datsche. Sogar Sänger Clueso gab hier vor einigen Jahren ein Spontan-Konzert. Außerdem befindet sich in Buckau eine echte Größe: die Factory! Die alte Fabrikhalle bietet Platz für bis zu 1000 Gäste für Partys, Events und Konzerte.

Rund um den Hasselbachplatz in der Altstadt von Magdeburg befinden sich Bars, Restaurants und Clubs. © 123rf/heiko119

Vor allem in der Altstadt Magdeburgs befinden sich jede Menge Locations für eine unvergessliche Nacht: An der ehemaligen Festungsanlage Ravelin 2 werden im Nachtclub Insel der Jugend Electro-Sounds und 80er-Jahre-Hits aufgelegt. Eine echte Institution ist das Flowerpower im Breiten Weg in Magdeburg. Wenn sonst nichts los ist, hier garantiert: Unter dem Motto "Love, Peace & Rock'n'Roll" ist das Flowerpower eine "jemütliche" Seventies-Flair-Kneipe, in der verschiedene DJs auflegen, und es gibt Tischkicker, Dart und Billard. Schräg gegenüber ins Down Town zieht es ein jüngeres Publikum (unter 30 Jahre). Gespielt werden diverse Genres: Alternative Rock, Reggae Sounds, 90er-Tracks, Mallorca-Hits oder Black Music.

Die DJs der Clubszene in Magdeburg haben für jeden Musikgeschmack etwas im Repertoire. © 123RF/alexkoral

Wer in größeren Locations feiern möchte, begibt sich zum Alten Markt in der Magdeburger Innenstadt. In der Buttergasse wird an den Wochenenden gefeiert. Wer mag, kann die Lounges exklusiv buchen und mit seinen Gästen die Nacht ein wenig privater genießen. Etwa dreizehn Minuten fußläufig Richtung Norden liegt der Uniplatz. Auf dem Gelände der Universität steht der älteste Studentenclub Magdeburgs: die Baracke. Der Club wird auch unter der Woche von Studierenden, Alumni sowie vielen anderen Partygästen aufgesucht. Im Gewölbe einer bedeutenden Magdeburger Festung wird regelmäßig gefeiert. Direkt gegenüber der Uni liegt der Hohepfortewall und die Festung Mark. Das Gewölbe ist zugleich Kulturzentrum und Messe- wie auch Partylocation. Einen besonderen Edelclub, den Prinzzclub, findest Du auf der Halberstädter Straße im Stadtteil Sudenburg. Seit 2001 finden hier regelmäßig unvergleichliche Partys statt. Für queere Menschen ist das Boys'n'Beats ein absolutes Muss. Der Club organisiert Mottopartys und holt sich hin und wieder Travestiekünstler ins Haus. Der Club befindet sich in Stadtfeld West in Magdeburg. Sobald die Tage länger und wärmer werden, erweitern sich die Möglichkeiten für das Nachtleben in Magdeburg. Vor allem am Flussufer warten zahlreiche Locations auf ein gut gelauntes Publikum: die Strandbar, die Montego Beach Bar, der Mückenwirt, die Biergärten Datsche und Schweizer Milchkuranstalt und viele weitere. Die sommerliche Flussparty Riverside at Night ist bei Magdeburgern beliebt. Die meisten Locations an der Elbe wie das Café Treibgut, die Strandbar, Daniel's Elbwerk sowie viele weitere und ein Schiff der Weißen Flotte laden zur musikalischen Partynacht ein und präsentieren Livebands und genüssliche Musik-Sessions. Besonders in der Altstadt haben sich verschiedene Nachtclubs angesiedelt. Aufgrund der Lage und der Elbnähe ist hier immer etwas los. Daher ist dieses Viertel für Nachtschwärmer der beste Stadtteil von Magdeburg.

Das Magdeburger Nachtleben ist abwechslungsreich: Feiere in den verschiedenen Nachtclubs der Ottostadt. © 123RF/tsuguliev

Studieren in Magdeburg - Die besten Stadtteile für Studenten

In Magdeburg leben 17.000 Studierende. Sie wissen um Magdeburgs Vorteile: bezahlbarer Wohnraum in Campusnähe und im Grünen,

Semesterticket für Straßenbahn- und Buslinien der Magdeburger Verkehrsbetriebe,

unvergleichliche Studentenpartys,

einmalige Bonuszahlung bei Hauptwohnsitz-Anmeldung in Magdeburg und

innovative Forschungseinrichtungen der Hochschule und der Universität.

In Magdeburg studieren: Der Campus der Universität erstreckt sich über mehrere Stadtteile. © 123rf/heiko119

Der Campus der Otto-von-Guericke-Universität samt Bibliothek ist auf mehrere Stadtviertel aufgeteilt. Das Hauptgebäude befindet sich in der Altstadt und der Alten Neustadt und die Medizinische Fakultät samt Bibliothek im Stadtteil Leipziger Straße, auf dem Gelände des Universitätsklinikums von Magdeburg.

Die Hochschule und ihr Campus liegen im grünen Herrenkrug. Berechtigterweise heißt es hier "Studieren im Grünen".

Wer in Magdeburg studiert, findet - durch die Lage von Uni und Hochschule - in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebote, Ärzte, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Party-Locations und Erholung im Grünen. In Magdeburg lebt man auf kurzen Wegen. Welcher Stadtteil der bessere ist, lässt sich nicht eindeutig ermitteln. Sowohl Altstadt als auch Herrenkrug sind beliebte Viertel. Beide eignen sich sehr gut zum Lernen und sind die besten Stadtteile in Magdeburg zum Studieren.

Magdeburgs Natur - Die grünsten Stadtteile

Wer die Natur liebt, kommt in Magdeburg auf seine Kosten. Drei Stadtteile sind vor allem geeignet, um Vögel zu beobachten, Biber oder andere Wildtiere zu entdecken und frische Luft zu genießen.

Der Stadtpark Herrenkrug ist idyllisch und lädt zum Verweilen im Grünen ein. © tag24/jk

Westelbisch betrifft das die Sohlener Berge im Stadtteil Beyendorf-Sohlen und ostelbisch sind die naturnahen Ausflugsziele Kreuzhorst und Herrenkrug sehr zu empfehlen. Durch den Elberadweg können Frischluft-Freunde idyllische Plätze in Magdeburg radelnd entdecken. Ein ganz besonderes Highlight ist die alljährliche Kirschblüte im Holzweg im Stadtteil Nordwest. Ein rosafarbenes Blütendach säumt die Allee - je nach Wetterlage - Ende April/Anfang Mai. Doch ein Viertel ist unschlagbar, wenn es um naturnahen Raum geht. Entlang seiner Wege gibt es viele Tiere,

über 30 Meter hohe Bäume und

viele Spazier- und Radwege. Der beste Stadtteil in Magdeburg für Naturliebhaber ist der Herrenkrug.

Die alljährliche Kirschblüte im Holzweg in Magdeburg - die Allee lockt Ende April/Anfang Mai viele Menschen an. © tag24/jk

Kleiner Tipp: An verregneten Tagen sollten Naturfreunde unbedingt die Gruson-Gewächshäuser in der Altstadt oder auch das Schmetterlingshaus im Elbauenpark (Herrenkrug) besuchen. Beide Häuser haben tropische Temperaturen und beherbergen exotische Tiere und Pflanzen. In der Nebensaison (Herbst/Winter) ist der Eintritt in den Elbauenpark samt Schmetterlingshaus kostenfrei!

Die besten Stadtteile für Familien in Magdeburg

Laut Einwohnermelderegister wohnen in Magdeburg die meisten Menschen im Stadtteil Stadtfeld Ost: Es sind 25.206 Menschen (Stand 31.12.2021). Dieser Stadtteil liegt westlich der Elbe und grenzt an das Stadtzentrum von Magdeburg. Besonders Familien mit Kindern bevorzugen Stadtfeld Ost: Dieser Stadtteil ist sehr gepflegt und es gibt familiengerechte Wohnungen in überwiegend mehrstöckigen Häusern im Gründerzeit-Stil.

Unterwegs mit dem Lastenrad: In Magdeburg Stadtfeld Ost ist alles Alltägliche auf kurzen Wegen erreichbar - ideal für Familien. © 123RF/piksel

In Stadtfeld Ost befinden sich die Pauluskirche und die Hermann-Gieseler-Halle. In der Parallelstraße zum Europaring, der Martin-Agricola-Straße, steht Magdeburgs längster Wohnblock (220 Meter). Auf kurzen Wegen liegen Spielplätze, Schulen, Kitas, Arztpraxen und diverse Einkaufsmöglichkeiten, es gibt Cafés und Sportangebote. Zudem grenzt Stadtfeld Ost an die Altstadt mit Elbe und bietet weitere Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten sowie zum Einkaufen durch zwei Shopping-Center.

Aufgrund seiner Lage und des attraktiven Umfelds ist es nicht verwunderlich, dass Stadtfeld Ost der einwohnerstärkste Stadtteil ist. Damit gehört er zu einem der besten Stadtteile Magdeburgs für Familien.

Magdeburgs Kultur erleben - Kulturelle Zentren der Stadt

Kulturelle Angebote gibt es in der ganzen Stadt. Die Kulturzentren und -vereine der einzelnen Stadtteile machen die Elbstadt noch lebendiger, da ihr Angebot zugleich Einheimische begeistert, aber auch Touristen und Gäste anlockt. Doch welcher ist der beste Stadtteil in Magdeburg für Kultur-Fans?

Mittelalterliche Szenen auf dem Domplatz: Das Kaiser-Otto-Fest lockt zahlreiche Besucher in die "Ottostadt" Magdeburg. © odeliavo/123RF.COM

Das Kulturzentrum Moritzhof im Stadtteil Neue Neustadt befindet sich in einem 200 Jahre alten Bauernhaus mit Café und Biergarten im Innenhof. Im historischen Kino werden Filme abseits des Mainstreams vorgeführt, es gibt regelmäßige Ausstellungen und interkulturelle Events. Ein ebenfalls reichhaltiges Kulturangebot bietet die Feuerwache in Sudenburg. Neben Partys gibt es Ausstellungen, Workshops, Konzerte und Lesungen - ein Muss für Kulturbegeisterte! Für ein Publikum im Alter von drei bis einhundert Jahren ist das Puppentheater in Buckau genau die richtige Anlaufstelle. In der villa p., einem denkmalgeschützten, sanierten Rayonhaus aus dem Jahr 1884, befindet sich die größte öffentliche Figuren-Spiel-Sammlung Mitteldeutschlands. Hier werden die Geschichte und die Entwicklung des Figurenspiels von den Anfängen bis in die Gegenwart gezeigt. In Buckau steht das Literaturhaus Magdeburg, das Geburtshaus des Dichters Erich Weinert. Ausstellungen, literarische Veranstaltungen und zum Beispiel die Magdeburger Literaturwochen organisieren die Verantwortlichen regelmäßig.

Das Opernhaus befindet sich am Uniplatz in Magdeburg. © foottoo/123RF.COM

In der Altstadt befindet sich das Theater Magdeburg/Opernhaus mit eigenen Ensembles für Musiktheater, Ballett, Konzert und Schauspiel und wunderschönen Inszenierungen für alle Altersgruppen. Mit dem Domplatz OpenAir wird allsommerlich eine reizvolle Kulisse geschaffen. Präsentiert werden Aufführungen auf internationalem Niveau, im Hintergrund steht das älteste gotische Bauwerk von Deutschland, der Dom zu Magdeburg Sankt Mauritius und Katharina. Sechs Befestigungsanlagen gibt es heute noch in Magdeburg. Die Ottostadt galt Anfang des 18. Jahrhunderts bis 1912 als eine der stärksten Festungen Preußens. Heute locken die historischen Anlagen der Altstadt Einheimische wie Touristen und Kulturschaffende zu den Festungstagen, zum Mittelalterspektakel Spectaculum Magdeburgense, zum Kaiser-Otto-Fest und zu weiteren Events!

Die Grüne Zitadelle in Magdeburg ist das letzte Bauwerk des Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Hier kann man wohnen, einkaufen, essen gehen; es gibt eine Kita, Theater und Ärzte - alles in einem Haus. © foottoo/123RF.COM

Ein Gebäude am Domplatz sticht mit seinen goldenen Kugeln besonders hervor: Es ist die Grüne Zitadelle, ein Gebäude, auf das die Magdeburger anfangs mit Skepsis geblickt haben und von dem sie nun mit Stolz erzählen. Es handelt sich um das letzte Bauprojekt des Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Das Haus mit begrüntem Dach bietet jede Menge Kulturangebote vor und hinter seiner rosafarbenen Fassade. Magdeburgs erstes Theaterschiff legt nahe der Sternbrücke in der Altstadt an und bietet Kultur-Fans kulinarischen Genuss und verschiedene künstlerische Programme während einer Fahrt auf der Elbe. Regelmäßig treten die Kugelblitze vom gleichnamigen Kabarett in der Altstadt auf. Die Kabarett-Landschaft in Magdeburg ist ebenso bekannt: Die genannten Kugelblitze, die Zwickmühle und das Kabarett nach Hengstmanns befinden sich ebenfalls in der Altstadt. Wer frühzeitig Tickets reserviert, kann die zauberhaften Aufführungen des Theaters an der Angel auf dem Werder genießen. Das Theater ist klein, die Vorstellungen sind großartig. Daher ist das Theater auf dem Werder äußerst beliebt.

Der Jahrtausendturm im Elbauenpark in Magdeburg bietet eine interaktive Ausstellung und ist 60 Meter hoch. © 123rf/heiko119

Eine einzigartige Kulturlandschaft befindet sich im Herrenkrug: der Elbauenpark Magdeburg mit Jahrtausendturm, Seebühne, Schmetterlingshaus, Spielplätzen, Sportanlagen, Kunstobjekten, Kletterpark und Rutschturm. Der Holzturm wurde anlässlich der Bundesgartenschau im Jahr 1999 errichtet. Die interaktive Ausstellung darin vermittelt jede Menge Wissen. Kultur-Fans finden in der gesamten Stadt abwechslungsreiche Kulturangebote. Der Rang für den besten Stadtteil in Magdeburg für Kultur-Fans ist daher auf verschiedene Viertel der Ottostadt aufzuteilen.

Der Schriftzug am Bahnhofsvorplatz ist eine LED-Installation der Lichterwelt Magdeburg und temporär (Dezember/Januar) in der Stadt. © tag24/jk

Fazit: Magdeburgs bester Stadtteil