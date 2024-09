Was kann man in Magdeburg bei Regen erleben? 9 tolle Ideen

Entdecke Magdeburg bei Regen: Keramik bemalen, Escape-Rooms entschlüsseln, Indoor-Spielplätze erkunden und vieles mehr!

Magdeburg - Will man in Magdeburg bei Regen trotzdem Spaß haben, gibt es viele Aktivitäten, die man unternehmen kann. TAG24 stellt neun passende Ideen vor. Finde mehr Tipps und Ausflugsideen unter: Magdeburg entdecken.

An regnerischen Tagen kann man in Magdeburg tolle Dinge unternehmen. (Symbolbild) © 123RF/dikushin Schlechtes Wetter in Magdeburg ist noch lange kein Grund zum Trübsal blasen auf dem Sofa. Die Stadt bietet auch bei Regen zahlreiche Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die unabhängig vom Wetter einfach Spaß machen. Was kann man bei schlechtem Wetter in Sachsen-Anhalts Hauptstadt machen? Es müssen nicht immer Kino, Schwimmbad oder Shopping sein, um einen tollen und abwechslungsreichen Tag in Magdeburg zu erleben. Kulturelle Highlights, Escape-Rooms, Indoor-Spielplätze für Kinder oder gemütliche Cafés: In der Landeshauptstadt gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken - auch an Regentagen. Welche Unternehmungen in Magdeburg bei Regen infrage kommen, erfährst Du im Anschluss.

Aktivitäten in Magdeburg bei Regen

Ob Einheimischer oder Gast der Stadt, die folgenden neun Ideen bieten eine abwechslungsreiche Auswahl an Indoor-Aktivitäten um den Tag in Magdeburg trotz Regenwetters zu genießen - auch für Kinder.

Alle Angaben sind vom September 2024 und ohne Gewähr.

1. Gruson Gewächshäuser

Täglich, außer montags, kann man sich in tropische Gefilde begeben. Die Gruson Gewächshäuser sind ein tropisch-botanischer Garten mit prächtigen Gewächsen, einem Aquarium und vielen Veranstaltungen rund um die Botanik. Für Kinder gibt es spezielle Führungen und Angebote. Adresse: Schönebecker Straße 129b, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 404 29 10 Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags sowie feiertags: von 10 bis 18 Uhr Preise: Erwachsene: 3,50 Euro

ermäßigt: 2 Euro Ermäßigt sind Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren sowie Inhaber der Otto-City-Card, Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende und Schwerbehinderte. Eine Begleitperson von Schwerbehinderten mit der Eintragung B im Schwerbehindertenausweis hat freien Eintritt. Weitere Preise für Gruppen und Familien, Sonntagsführungen oder Jahreskarten kann man auf der Website einsehen. Website: gruson-gewaechshaeuser.de Die Gruson Gewächshäuser in Magdeburg sind übrigens nicht nur an Regentagen einen Besuch wert!

Licht und Wärme im Gewächshaus tun Pflanzen und Menschen gut. (Symbolbild) © 123RF/aapsky

2. Keramik bemalen im Magdeburger Malstübchen

Für Kreative ist das "Keramik-Malstübchen AnGemalt" in Magdeburg sehr empfehlenswert. Man kann aus über 150 Rohlingen auswählen und diese nach Lust und Laune anmalen. Die perfekte Idee an Regentagen in Magdeburg. Alle Farben und Werkzeuge stehen zur Verfügung. Das Stübchen kümmert sich ums Glasieren und Brennen und nach drei bis sechs Tagen kann man seine neue Lieblingskeramik abholen. Adresse: Alexander-Puschkin-Straße 54, 39108 Magdeburg

Telefon: 0391 55555750 und 0151 423 549 99 Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags: von 13 bis 18.30 Uhr

samstags: von 11 bis 18 Uhr

weitere Zeiten nach Vereinbarung

Abholzeiten bis 17 Uhr, wenn bis 17 Uhr keine Maler im Laden sind, wird geschlossen Preise: zwischen 2,90 Euro und rund 40 Euro

Preise beinhalten Keramik, Farben, Glasieren und Brennen Website: angemalt.net Wer seine Keramik zu Hause bemalen möchte, kann ein To-Go-Paket mit nach Hause nehmen und sein Werk später in der Werkstatt zum Glasieren und Brennen abgeben.

3. Geschichte und Natur entdecken

Die Magdeburger Museenwelt ist einzigartig und wirklich erlebenswert. Das Naturkundemuseum beherbergt z. B. eine spannende Dauerausstellung zur Artenvielfalt im Zeichen der Evolution, zu den Lebensräumen in Sachsen-Anhalt sowie zur Entwicklung vom Eiszeitalter zum Klimawandel. Zusätzlich gibt es faszinierende Sonderausstellungen. Adresse: Otto-von-Guericke Straße 68 bis 73, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 540 35 30 Öffnungszeiten: dienstags bis freitags: von 10 bis 17 Uhr

samstags und sonntags: von 10 bis 18 Uhr Preise: Erwachsene: 5 Euro

ermäßigt 3 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei Ermäßigt gilt für Gruppen ab zwölf Personen, Schüler und Auszubildende bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Studenten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, Sozialhilfeempfänger nach SGB II und SGB XII sowie Inhaber des Magdeburg Passes. Website: naturkundemuseum-magdeburg.de Das Naturkundemuseum in Magdeburg ist für Familien mit Kindern sehr interessant.

Das Naturkundemuseum ist bei Groß und Klein ein beliebtes Ausflugsziel bei Regenwetter. (Symbolbild) © 123RF/perseomedusa

4. Wissenschaft und Technik interaktiv erleben

Im Elbauenpark Magdeburg befinden sich der Jahrtausendturm, der 60 Meter hoch ist und auf fünf Ebenen tolle Entdeckungen zu 6000 Jahren Wissenschafts- und Technikgeschichte bietet. Vieles davon kann man sogar selbst ausprobieren. 150 Stücke sind interaktiv, was Kindern viel Spaß bereitet. Adresse:

Elbauenpark Magdeburg, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg Öffnungszeiten:

von April bis Oktober: dienstags bis sonntags und an den Ferien- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr

letzter Einlass: 30 Minuten vor Schließung

Winterpause: Der Turm ist vom 1. November bis zum 31. März geschlossen.

Preise: Tagesticket Erwachsener: ab 9 Euro

ermäßigt: ab 5,50 Euro

freier Eintritt: Kinder bis einschließlich sechs Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, Begleitung eines Behinderten mit Merkzeichen B im Ausweis Ermäßigter Preis gilt für Kinder im Alter von sieben bis einschließlich 17 Jahren, für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Otto-City-Card-Inhaber. Weitere Preise kann man auf der Website des Elbauenparks einsehen. Website: elbauenpark.de Der Jahrtausendturm wird von den Betreibern liebevoll als der "schlauste Turm der Welt" bezeichnet, weil jeder ein bisschen neu erworbenes Wissen mit nach Hause nehmen wird.

Im Jahrtausendturm (rechts im Bild) kann man Experimente machen und viel über Wissenschaft und Technik lernen. © tag24/jk

5. Fabelhafte Falter beobachten

Wer sich an einem kalten Regentag aufwärmen und Schmetterlinge beobachten möchte, kann das tropische Schmetterlingshaus im Elbauenpark besuchen. Hier betrachtet man rund 200 verschiedene Falter aus der Nähe, vom Schlüpfen bis zum Jungfernflug. In den Wintermonaten sind es allerdings etwas weniger Schmetterlinge, die durch die exotischen Pflanzen flattern. Exotische Fische, Reptilien und Vögel sowie Pflanzen fühlen sich hier ebenfalls wohl. Adresse: Elbauenpark Magdeburg, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg Öffnungszeiten: von April bis Oktober: dienstags bis sonntags und an den Ferien- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr

von November bis März: dienstags bis sonntags: von 10 bis 16.30 Uhr

letzter Einlass: 30 Minuten vor Schließung Preise: Tagesticket Erwachsener: ab 9 Euro

ermäßigt: ab 5,50 Euro

freier Eintritt: Kinder bis einschließlich sechs Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, Begleitung eines Behinderten mit Merkzeichen B im Ausweis

freier Eintritt von November bis Februar Der ermäßigte Preis gilt für Kinder im Alter von sieben bis einschließlich 17 Jahren, für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Otto-City-Card-Inhaber. Weitere Preise kann man auf der Website des Elbauenparks einsehen. Website: elbauenpark.de Im tropischen Schmetterlingshaus in Magdeburg herrschen bis zu 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und die Temperatur liegt ganzjährig bei etwa 28 Grad Celsius. Daher sollte man sich vor allem in der kalten Jahreszeit nach dem "Zwiebelprinzip" kleiden.

Handtellergroße Schmetterlinge kann man im Schmetterlingshaus im Elbauenpark Magdeburg bestaunen. (Symbolbild) © 123rf/jagcz

6. Was ist los in Magdeburg und Umgebung für Kinder?

An regnerischen Tagen können Kinder sich in den Indoor-Spielplätzen und in den Lasertag-Arenen der Stadt und der nahen Umgebung austoben. Lucky KidsClub Magdeburg

Schatzhöhle Magdeburg

Leo's Abenteuerland in Hermsdorf bei Magdeburg

Trampolinpark SkyFly im FloraPark

Lasertag-Arenen Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen sind der jeweiligen Website zu entnehmen. In diesen tollen Indoor-Freizeit-Locations kann man die verregnete Zeit aktiv miteinander verbringen.

Beim Lasertag können sich Kids und Erwachsene taggen (Symbolbild). © 123RF/jackf

7. Rätsel lösen: Abenteuer Escape-Room

Viele Menschen lieben Escape Games, spannende Rätsel, um aus einem Raum zu entkommen. In Magdeburg gibt es die "AdventureRooms" und "EscapeVenture". Die Räume sollte man am besten im Voraus buchen. Verschiedene Räume eigenen sich für Anfänger bis hin zum Profi. Adventurerooms Hier gibt es vier Räume mit verschiedenen Themen mit spannenden Rätseln. Adresse: Liebknechtstraße 97, 39110 Magdeburg

Telefon: 0176 60143852 Spielzeiten: montags bis sonntags von 9 bis 21.15 Uhr

Dauer: rund 60 Minuten Preise: ab 20 Euro pro Person bei mindestens sechs Spielern

Schulklassen und gemeinnützige Organisationen zahlen 15 Euro pro Person. Website: adventurerooms.de/magdeburg

EscapeVenture Das Escape Venture bietet packende Rätsel in realen und virtuellen Räumen. Nervenzerreißende Science-Fiction- und Psycho-Thriller-Rätsel halten die Spannung bis zum Schluss hoch. Adresse: EscapeVenture Magdeburg, Leipziger Str. 45D, 39120 Magdeburg

Hinweis: Der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude.

Telefon: 0176 13932600 Spielzeiten: montags bis freitags von 10 bis 21 Uhr

samstags von 10.30 bis 21 Uhr

sonntags von 13.30 bis 18 Uhr

Dauer: rund 60 Minuten Preise: ab 24 Euro pro Person bei mindestens fünf Spielern Website: escapeventure.com Die Spiele erfordern logisches Denken, Teamwork und Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Sie eignen sich am besten für Teams von zwei bis sechs Personen. Escape Games sind unterhaltsam wie herausfordernd und ideal für Junggesellenabschiede oder weitere Anlässe, die in einer regnerischen sowie kalten Jahreszeit stattfinden sollen.

8. Stadtrundgang von der Couch aus

Wer gerne einen historischen Stadtrundgang durch Magdeburg erleben möchte, ohne von der Couch aufstehen zu müssen, kann mit der App "Future History-Führungen" einen digitalen Stadtrundgang machen. Man kann die Tour online und offline starten. Zuerst wählt man sein Ziel auf der angezeigten Karte aus und kann sich einige Stationen per Video erklären lassen oder einen Text dazu lesen und Bilder ansehen. Augmented Reality: Wer die ausgewählte Sehenswürdigkeit direkt besucht, kann sich durch die App vor Ort Vorher-Nachher-Bilder anzeigen lassen. Den Digitalen Stadtrundgang durch Magdeburg findest Du auf der Website magdeburg360.de. Diese App informiert zu touristischen Zielen und zur Geschichte der Stadt Magdeburg. Man erfährt spannende Hintergründe zu geschichtsträchtigen Plätzen und Gebäuden, die das Stadtbild bis heute prägen.

Bei Regen kann man die Stadt Magdeburg auch per App erkunden. © 123RF/eyewave

9. Gemütliche Cafés und Restaurants entdecken

An Regentagen ist es immer eine gute Idee, in ein Café einzukehren und einen Tee oder Kaffee zu genießen. Eine Übersicht fabelhafter Gastronomieangebote findet man unter: >> Frühstücken in Magdeburg: 10 exzellente Cafés für Genießer >> In Magdeburg brunchen: 10 Locations für den perfekten Sonntag Ob zum Frühstück oder Brunch, in den vielen Cafés und Restaurants der Stadt kann man die Zeit mit Freunden und der Familie ganz entspannt im Trockenen verbringen.

Croffles Blueberry Blues ist eine Köstlichkeit aus dem Café "Maison Le" in Magdeburg. © tag24/jk

Magdeburg ist bei Regen vielfältig erlebbar