Die schönsten Freibäder in Leipzig

Leipzig – Mache Schluss mit Schwitzen in den eigenen vier Wänden und packe Deine Badesachen zusammen. Auf geht's in die Freibäder von Leipzig.

Abkühlung an heißen Tagen verschaffen Dir die Freibäder in Leipzig. (Symbolbild) © 123RF/lopolo

An heißen Tagen ist der Besuch eines Freibades in Leipzig eine der besten Freizeitaktivitäten, die man machen kann.

Beim Schwimmen, Rutschen, Beachvolleyball Spielen, Eisessen und sich in der Sonne Bräunen hat man eine Menge Spaß, sodass die Zeit wie im Flug vergeht.

Die Freibadsaison in Leipzig 2023 geht vom 13. Mai 2023 bis voraussichtlich Anfang September 2023.

Wo gibt es das größte Becken, welches Freibad in Leipzig ist besonders familienfreundlich und wann beginnt die früheste Badezeit? Welche Vorzüge die Freibäder in Leipzig jeweils haben, erfährst Du in diesem Artikel.

TAG24 stellt alle Sommer- bzw. Freibäder in Leipzig mit den wichtigsten Informationen vor.

