Regen in Leipzig: Ausflugsziele, Ideen und Tipps für Erwachsene und Familien

Leipzig - Regenschauer lassen manche Tage in Leipzig manchmal etwas grau und langweilig erscheinen. Zum Glück gibt es in der ganzen Stadt viele Angebote, durch welche auch ein Regentag unvergesslich wird.

Weitere Infos und Tipps findest Du im Ratgeber zum Leben in Leipzig von TAG24.

Hier sind unsere Ideen und Tipps für Schlecht-Wetter-Aktivitäten in Leipzig. Vielleicht ist unter den Vorschlägen auch das passende Angebot für Dich dabei.

Manchmal kann der Blick aus dem Fenster echt frustrierend sein, denn anstelle von Sonne und blauem Himmel hängen dicke Regenwolken über Leipzig. Das trübt nicht nur die Stimmung, sondern lässt auch so manche Pläne für den Tag ins Wasser fallen.

Lies Dir die Tipps für Aktivitäten bei schlechtem Wetter in Leipzig durch und mache Dir einen schönen Tag.

Wenn es regnet, dann fällt einem in den eigenen vier Wänden manchmal die Decke auf den Kopf.

Eine aufregende Aktivität bei jedem Wetter für zwei oder mehr Personen sind die sogenannten "Escape Rooms" in Leipzig. Das Prinzip ist einfach, aber die Rätselräume sind knifflig. Eingesperrt in thematischen Räumen hast Du und Deine Gruppe 60 Minuten Zeit, um die Rätsel zu lösen und Euch zu befreien.

In Leipzig gibt es einige Anbieter, sodass man eine große Auswahl an vielseitigen Räumen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden hat.

Wichtige Hinweise: Buche vorab online einen Termin. Achte auf die Altersgrenze und Personenzahl des jeweiligen Raumes. Die Preise variieren in Abhängigkeit von der Spielerzahl. Je mehr Personen es sind, desto weniger kostet das Abenteuer pro Person.

Escape Leipzig



Angebot: 3 analoge Rätselräume + VR Escape Räume & Erlebnisse

Spieleranzahl: Gruppen von 2 bis 24 Personen

Terminzeitraum: täglich 8.45 bis 21.15 Uhr

Preisspanne: 30 bis 48 Euro pro Person

Adresse: Burgstraße 2, Am Thomaskirchhof, 04109 Leipzig-Zentrum

Website: escapeleipzig.de

EscapeVenture Leipzig

Angebot: 3 Räume

Spieleranzahl: Gruppen von 2 bis 7 Personen

Terminzeitraum: montags bis donnerstags von 10 bis 19.30 Uhr; freitags von 10 bis 21 Uhr; samstags von 10.30 bis 21 Uhr; sonntags von 12 bis 19.30 Uhr

Preisspanne: 24 bis 38 Euro pro Person



Adresse: Dresdner Straße 54, 04317 Leipzig

Website: escapeventure.com

Escape Welt Leipzig

Angebot: 4 Räume

Spieleranzahl: Gruppen von 2 und maximal 6 Personen

Terminzeitraum: täglich von 10 bis 20.30 Uhr

Preisspanne: 25 bis 39 Euro pro Person



Adresse: Oststraße 20, 04317 Leipzig

Website: escapewelt.de

Room Escape Challenge Leipzig

Angebot: 4 Räume

Spieleranzahl: Gruppen von 2 und maximal 7 Personen; Challenge Modus mit bis zu 28 Personen

Terminzeitraum: täglich 9 bis 20.30 Uhr

Preisspanne: 15 bis 45 Euro pro Person



Adresse: Kohlrabizirkus, An den Tierkliniken 38, 04103 Leipzig

Website: room-escape-challenge.de

SherLOCKRooms

Angebot: 2 Räume

Spieleranzahl: Gruppen von 2 bis 6 Personen



Terminzeitraum: mittwochs und donnerstags von 15 bis 22 Uhr; freitags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr

Preisspanne: 22,50 bis 36 Euro pro Person



Adresse: Hermann-Liebmann-Straße 9, 04315 Leipzig

Website: sherlock-rooms.de

TeamEscape Leipzig