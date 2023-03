Second Hand Leipzig: Die besten Läden für nachhaltige Mode!

Du möchtest günstige Kleidung kaufen, die stylisch und dazu noch umweltfreundlich ist? Dann solltest Du einen Second Hand in Leipzig besuchen!

Von Sarah Popp

Leipzig - Du möchtest mit Deinem Outfit aus der Masse herausstechen? Dann ist der Besuch in einem Second Hand in Leipzig genau das Richtige für Dich!

Second Hand in Leipzig: Modische Kleidung, die auch noch super fürs Klima ist! (Symbolbild) © 123rf/irynamylinska Einzigartige Kleidung, die nicht jeder trägt, ist manchmal gar nicht so einfach zu finden. TAG24 verrät Dir, welche Second Hand Shops in Leipzig eine echte Shopping-Fundgrube sind. Ob Vintage Kleidung mit coolem Retro-Muster, Designer Tasche oder elegantes Abendkleid: Mode aus zweiter Hand ist nicht nur günstig, sondern auch individuell. Zero Waste und klimafreundliche Mode muss immer teuer sein? Ein Besuch in einem Second Hand in Leipzig beweist das Gegenteil! Lokal shoppen, stylisch aussehen und dabei noch die Umwelt schonen: Was könnte es Besseres geben? Entdecke jetzt Leipzigs Top 8 Second Hand Shops und entdecke ausgefallene Mode zu günstigen Preisen. Du möchtest noch weitere Ausflugsideen für Leipzig und Umgebung erfahren? Dann schau gerne im Leipzig entdecken: Ratgeber vorbei.

Die besten Second Hand Läden in Leipzig

Entdecke stylische Schnäppchen und einzigartige Mode in den besten acht Second Hand Läden der Stadt! Wo diese in Leipzig zu finden ist, erklärt Dir TAG24. Die Angaben zu Öffnungszeiten stammen von März 2023 und sind ohne Gewähr.

1. ReSales Leipzig: Second Hand & Vintage-Mode

Bei ReSales findest Du Damen-, Herren- und Kindermode zum kleinen Preis. © ReSales Diesen Second Hand Shop in Leipzig findest Du sowohl im Stadtzentrum als auch in Leipzig-Lindenau. ReSales bietet neben aktuellen Trends auch ausgefallene Vintage-Mode aus den vergangenen Jahrzehnten an. Für kleines Geld erhältst Du hier coole Mode aus zweiter Hand. Auch für größere Größen gibt es in diesem Second Hand Shop in Leipzig einiges zu entdecken. Zudem bietet ReSales auch eine Auswahl an Schuhen, Schmuck, Taschen und Tüchern an. In ausgewählten ReSales Shops kann man Haushaltstextilien wie Bettwäsche, Gardinen oder Tischdecken finden. Du liebst es, zwischen kunterbunten Kleiderständern nach modischen Highlights zu stöbern? Dann ist ein Besuch in diesem Leipziger Second Hand ein Muss! Adresse: ReSales Leipzig

ReSales Leipzig



Arthur-Hoffmann-Straße 90



04275 Leipzig Resales Leipzig-Lindenau

Resales Leipzig-Lindenau



Lützner Str. 68



04177 Leipzig Öffnungszeiten: montags bis freitags: 9 bis 18 Uhr

samstags: 9 bis 13 Uhr

2. Flunderbar: Trendteile aus zweiter Hand

Im Flunderbar erwartet Dich eine große Auswahl an Vintage-Mode. © Rebekka Borowik Wunderbare Second Hand Mode findest Du im Leipziger Flunderbar. Kleidung mit Herz und Geschichte soll hier ein zweites Zuhause finden. Neben außergewöhnlichen Accessoires wie Vintage-Taschen in Perlmuttoptik findest Du hier auch eine feine Auswahl an Damen- und Unisex-Bekleidung. Ob hippe Sportjacke aus den 80ern oder Designer-Cardigan aus den 90ern: Im Flunderbar findet man Vintage Kleidung aus sämtlichen Jahrzehnten. Natürlich findest Du in diesem Second Hand in Leipzig auch legere Outfits wie coole Jeanshosen, gemütliche Trenchcoats und kuschelige Strickpullover. Für Onlineshopping bietet sich ein Besuch im eigenen Etsy-Shop mit ausgewählten Stücken an. Adresse: Flunderbar



Brockhausstraße 47



04229 Leipzig

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags, freitags: 12 bis 18.30 Uhr



samstags: 12 bis 17 Uhr



montags, mittwochs, sonntags: geschlossen



3. Oxfam: Shoppen und Spenden

Mode, die Gutes bewirkt: Oxfam spendet seine Einnahmen an Projekte für die dritte Welt. © Oxfam Shop Leipzig_Martin Klindtworth Bei Oxfam kannst Du nicht nur modische Schnäppchen ergattern, sondern mit Deinem Kauf auch noch etwas Gutes bewirken. Denn sämtliche Einnahmen aus den Verkäufen werden gespendet. Mit gutem Gewissen shoppen gehen lautet das Motto bei einem Besuch in diesem Second Hand in Leipzig. Bei Oxfam findest Du Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie Schuhe und Accessoires. Uhren, Krawatten, Schmuck, Taschen und Gürtel findet man hier nicht nur zu kleinen Preisen, sondern auch aus vergangenen Zeiten. So kann man hier mit ein bisschen Glück auch echte Vintage-Schätze oder Designer-Stücke ergattern. Zusätzlich bietet der Second Hand Laden in Leipzig noch Haushaltsdekor wie Glaswaren, Geschirr und Dekoartikel an. Je nach Standort findet man bei Oxfam auch Bücher, Spielzeug und Multimedia-Artikel wie DVDs, Blu-Rays, PC-Spiele und mehr.

Tipp: Du möchtest Deinen Kleiderschrank entrümpeln und weißt nicht wohin mit den Sachen? Bei Oxfam kannst Du ganzjährig Spenden abgeben. Adresse: Oxfam Shop Leipzig



Hainstraße 11



04109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 19 Uhr



samstags: 11 bis 16 Uhr



sonntags: geschlossen



4. Küss mich wach: Zauberhafte Second Hand Mode

Das Küss mich wach lädt Dich auf eine modische Zeitreise ein. (Symbolbild) © 123rf/terovesalainen In diesem Second Hand Shop in Leipzig werden Modeträume wahr! Bei einer Reise durch die Welt der Mode kannst Du hier Kleidung aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren sowie aktuelle Mode-Highlights shoppen. In gemütlicher Atmosphäre bietet das Küss mich wach ausgewählte Mode, Taschen und Accessoires aus zweiter Hand an. Mit goldenem Kronleuchter und Vintage-Sofa lädt der Laden zum entspannten Stöbern ein. Sollte Dir ein Kleidungsstück gefallen, aber nicht passen, besitzt dieser Second Hand Shop in Leipzig sogar eine eigene kleine Änderungsschneiderei. Im Küss mich wach findest Du eine Mischung aus großen Marken sowie Designerstücke. Auf den Social-Media-Accounts gibt es nicht nur modische Neuheiten im Shop, sondern auch Rabattaktionen. Tipp: Das Küss mich wach bietet 10 Prozent Studentenrabatt an. Die dazugehörigen Bedingungen findest Du auf der Website des Shops.

Adresse: Küss mich wach



Lauchstädter Str. 22



04229 Leipzig

Öffnungszeiten: montags, samstags: 12 bis 17 Uhr



dienstags bis freitags: 12 bis 18.30 Uhr



5. Kazimir: Original Vintage-Mode

Bei Kazimir werden modische Vintage-Träume Wirklichkeit! (Symbolbild) © unsplash/Taylor Simpson Diesen Second Hand Shop in Leipzig wirst Du lieben! Bei Kazimir findest Du Herren- und Damenbekleidung zu niedrigen Preisen. Vom kultigen Hawaiihemd über die elegante Schluppenbluse bis hin zur sportlichen Trainingsjacke: Bei Kazimir gibt es Mode für jeden Geschmack. Zudem bietet der Leipziger Second Hand auch ausgewählte Kinderbekleidung, Schuhe und Accessoires sowie Taschen an. Für einen außergewöhnlichen Look sorgen original 80er-Jahre-Skianzüge mit wilden Mustermix oder mit Blumen bedruckte Culotte-Shorts aus den 90ern. Du liebst auffällige Vintage-Kleidung oder bist auf der Suche nach nachhaltiger Mode? Dann solltest Du diesem Second Hand in Leipzig auf jeden Fall einen Besuch abstatten! Adresse: Kazimir



Merseburger Str. 33



04177 Leipzig

Öffnungszeiten:

dienstags bis freitags: 13 bis 18 Uhr



samstags: 13 bis 16 Uhr



sonntags, montags: geschlossen



6. Hilde tanzt: Hier gehen Trendsetter shoppen!

Bei Hilde tanzt findest Du ausgefallene Second Hand und Vintage Mode. (Symbolbild) © George Bakos In diesem Second Hand in Leipzig wirst Du vor Freude tanzen! Im Hilde tanzt gibt es Second Hand Ware und Lieblingsstücke zu erstehen. Der trendige Second Hand Shop erwartet Dich mit extravaganter Vintage-Kleidung und dazu passenden Accessoires. Knallblaue Cateye Brille oder Ledergürtel mit goldenen Schnallen? Im Hilde tanzt findest Du einmalig schöne It-Pieces für Deinen Kleiderschrank. Neben bekannten Sportmarken und alltäglichen Looks kannst Du hier auch raffinierte Blusen und Hemden mit außergewöhnlichen Mustern ergattern. Diese mutige Mode aus zweiter Hand hebt sich eindeutig von den großen Fast-Fashion-Ketten ab. Im Hilde tanzt findest Du coole Einzelteile, die nicht jeder trägt! Öffnungszeiten: Hilde tanzt



Georg-Schwarz-Straße 20



04177 Leipzig

Adresse: montags bis freitags: 11 bis 18 Uhr



samstags: 12 bis 17 Uhr



sonntags: geschlossen

7. Humana Second Hand Leipzig

Bei Humana findest Du aktuelle Trends und Vintage Kleidung für Damen und Herren. (Symbolbild) © 123RF/mazzzur Im Humana Second Hand Leipzig gibt es eine vielfältige Auswahl an nachhaltiger Mode. Ob Designerfund oder Trend-Schnäppchen: In diesem Leipziger Second Hand kannst Du stöbern, was das Zeug hält! An gleich drei Standorten findest Du den Humana Second Hand in Leipzig. Hier wird Dir Damen-, Herren- und Kindermode geboten. Neben aktuellen Styles kannst Du auch einmalige Vintage-Kleidung finden. Je nach Filiale bietet Humana Dir auch eine Auswahl an Accessoires wie Taschen, Schmuck, Tüchern und Hüten an. Du möchtest Deinem alltäglichen Look etwas mehr Glanz und Glamour verleihen? Bei Humana findest Du auch elegante Mode sowie funkelnde Abendgarderobe. In der Faschings- oder Oktoberfestzeit gibt es im Humana Second in Leipzig zudem lustige Kostüme und zünftige Dirndl aus zweiter Hand. Im Sommer kannst Du zusätzlich Badebekleidung günstig erstehen. Nachhaltige Mode findest Du in diesem Second Hand in Leipzig zu kleinen Preisen. Adressen: Humana



Nikolaistraße 8-10



04109 Leipzig sowie

Für weitere Läden siehe Website: Für weitere Läden siehe Website: humana-second-hand.de/mode/shops.html#leipzig Öffnungszeiten: variieren je nach Standort



8. Gems Leipzig: Der Concept Store

Im Gems Leipzig kannst Du nach dem Shoppen noch einen Kaffee oder Bubble Tea genießen. © Gems Store Leipzig In diesem Second Hand Laden in Leipzig kannst Du nicht nur trendige Mode shoppen, sondern auch noch genüsslich Kaffee trinken. Die Vintage & Second Hand Boutique Gems ist ein Concept Store und bietet mit dem Pearls Urban Café auch Bubble Tea, Kaffee und köstliche Kleinigkeiten wie belegte Baguettes an. Hier wird Shoppen zum Erlebnis! Stöbere Dich durch Vintage Kleidung aus den vergangenen Jahrzehnten und aktuelle Modetrends. Das Gems bietet Damen- und Herrenbekleidung sowie Schuhe, Taschen und Schmuck an. Der Fokus in diesem Second Hand in Leipzig liegt vor allem auf cooler Sportmode und so findest Du hier eine vielfältige Auswahl an bekannten Markennamen und amerikanischen Retro-Shirts. Neben ausgefallener Vintage Kleidung kannst Du im Gems Leipzig auch gegenwärtige Modehighlights erstehen. Adresse: Gems Leipzig



Ranstädter Steinweg 22



04109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags: 12 bis 19 Uhr



sonntags: geschlossen