Wie "Läuse-Pipi" vielen Autofahrern das Leben schwer macht

Berlin - Wer kennt es nicht? Man parkt sein sauberes Auto im Sommer unter einer Linde und es dauert nicht lange, bis das Gefährt von einer eklig klebrigen Schicht überzogen ist.

Durch die klebrigen Ausscheidungen bleibt in der Regel auch der gelbe Lindenblütenstaub an den Autos und Gehwegen haften. © TAG24/Thorsten Meiritz

Autofahrer, die in Straßen parken, die ausschließlich mit Linden bepflanzt sind, verzichten daher oftmals in den Sommermonaten gänzlich auf eine Autowäsche, weil das schlichtweg verlorene Liebesmüh ist.

Aber wieso sondern die Bäume überhaupt diese klebrige Flüssigkeit ab. Wollen sie sich damit etwa gegen die Schadstoffbelastung durch die Autos wehren? Spaß bei Seite, der Ursprung ist biologisch bedingt und hat nichts mit uns Menschen zu tun.

Wer jetzt allerdings an den wohlschmeckenden Lindenhonig denkt, der von den Blättern tropfen könnte, der ist einer Urban Legend aufgesessen und man sollte das klebrige Zeug auch besser nicht "probieren".

Was ist es also, das Verkehrsteilnehmern aller Art - auch Fußgänger bleiben gern unter den Linden auf dem Gehweg kleben - zu schaffen macht? Die Antwort darauf hat jetzt Diplom-Biologin Ursula Bauer von "aktion tier News" in Berlin gegeben.

Es handelt sich um sogenannten Honigtau und der wird von Läusen ausgeschieden. Da diese Ausscheidung neben Wasser vor allem aus verschiedenen Zuckerarten wie Saccharose, Fructose und Glucose besteht, klebt sie dermaßen.