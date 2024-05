Viele Fallen im Supermarkt: 8 Tipps zum Sparen beim Einkaufen

Dresden - Brot, Butter, Joghurt - man wollte nur ein paar Dinge einkaufen. Doch am Ende ist der Einkaufswagen voll und die Rechnung hoch! Der Grund: Viele tappen im Supermarkt in ausgeklügelte Einkaufsfallen. Armin Valet (58), langjähriger Lebensmittel-Experte bei der Verbraucherzentrale , kennt sie alle. Wir sind mit ihm durch einen Supermarkt gegangen, um die Tricks von Händlern und Herstellern zu enttarnen. Lasst Euch nicht verführen! Wer Valets Einkaufstipps befolgt, erkennt Mogelpackungen und kann viel gute Ware für wenig Geld kaufen.

Der Wagen fühlt sich leer an und man denkt, der Einkauf hätte sich nicht gelohnt. Zudem lassen sich viele Einkaufswagen leichter schieben, wenn sie voller sind.

Es geht schon vor dem Laden los - mit den Einkaufswagen. Warum sind die eigentlich immer so groß? Damit man verführt wird, mehr zu kaufen als geplant! Am besten, man greift zum Korb. "Im Einkaufswagen verlieren sich die Waren schnell, verschwinden beim Einladen leichter aus dem Blickfeld", weiß Valet.

Wie war noch der Plan - bloß schnell Brot, Butter und Joghurt kaufen? Doch mit schnell ist da nix. Denn gerade die täglichen Verbrauchsgüter stehen meist weit hinten im Laden. Kalkül der Händler: Bis man dort angelangt ist, sollen unterwegs ganz nebenbei so manche "Sonderangebote" in den Einkaufskorb wandern.

"Das günstigste Produkt im Regal befindet sich nie in Augenhöhe", weiß Valet. Oftmals lohnt das Bücken in die unteren oder das Strecken in die oberen Regalbereiche, denn dort werden zumeist die preisgünstigeren Produkte platziert.

Noch ein Regaltrick: Weil sich der Mensch eher zur rechten Seite hin orientiert, stehen rechts im Regal ebenfalls die teureren Produkte einer Ware, mit denen der Supermarkt am meisten verdient.