Weihnachtsdeko: Ab wann darf man 2023 schmücken?

Am Totensonntag gedenkt man der Verstorbenen. Aus Respekt und Rücksichtnahme wird erst danach dekoriert. Auch öffnen die meisten Weihnachtsmärkte erst in der Woche nach Totensonntag.

Will man jedoch die kirchlichen Traditionen wahren, dann sollte man erst nach Totensonntag bzw. mit dem Anzünden der ersten Kerze auf dem Adventskranz weihnachtlich schmücken.

Für Gläubige beginnt die Vorweihnachtszeit also erst nach dem Totensonntag.

Wer kirchlich ist oder zumindest die kirchliche Tradition achtet, gedenkt an diesem Tag der Toten. Aus diesem Grund wird auch noch keine Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdekoration und Ähnliches aufgestellt.

Der Weihnachtsbaum wird in Deutschland traditionell erst am 24. Dezember aufgestellt und geschmückt, damit man seine volle Pracht an Weihnachten genießen kann.

Da die ersten Weihnachtsbäume bereits Ende November verkauft werden, ist ein früheres Aufstellen aber möglich. Man sollte nur bedenken, dass der Baum dann an Heiligabend bereits stark nadeln könnte.

Der ideale Zeitpunkt zum Aufstellen eines Baumes ist der 23. Dezember, weil er sich dann bis zum 24. Dezember vollständig aushängen kann. Außerdem spart man sich am 24. Dezember den Stress und kann den Baum in Ruhe schmücken.