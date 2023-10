So einfach kann man Raumduft selber machen: DIY-Ideen für tolle Atmosphäre

In der Wohnung steht der Dunst vom Kochen, es riecht nach feuchten Hundehaaren oder nassen Schuhen der Kinder? Oder man will mit dezenten Düften einfach für eine angenehme Atmosphäre sorgen? Dann kann man einen Raumduft selber machen - sogar ganz einfach.

Die Zutaten werden in einem Fläschchen zusammen gegeben. Anschließend wird die Flasche geschlossen und kräftig geschüttelt. Nachfolgend werden die Stäbchen in die Flüssigkeit eingetaucht und von beiden Seiten benetzt. Ist der Duft nicht intensiv genug, können weitere Stäbchen hinzugegeben werden.

Getrocknete Kräuter und Blüten können auch in kleinen Säcken leichten Duft ausströmen. Diese Duftsäckchen eignen sich vor allem in kleinen Räumen sowie in Schränken oder in Taschen und Rucksäcken. Lavendel soll dabei sogar Motten von Kleidung und Schränken fernhalten.

Was man dazu braucht:

ein Säckchen aus luftdurchlässigem Stoff

verschiedene getrocknete Kräuter und Blüten

Die Kräuter werden dafür etwas gerieben und in das Säckchen gefüllt, sodass etwa ein Drittel des Beutels noch frei ist.

Zugebunden kann der Beutel nun an die jeweilige Stelle gehängt oder gelegt werden. Durch gelegentliches Schütteln oder Drücken wird der Duft zeitweise intensiver.