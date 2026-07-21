21.07.2026 16:04 Auf eine Speisekarte geschrieben: Fast 70 Jahre alte Flaschenpost am Rhein gefunden

Bei Bauarbeiten am Rhein wurde in Oberwesel eine 68 Jahre alte Flaschenpost gefunden. Die auf eine Speisekarte geschriebene Notiz liefert spannende Details.

Von Philipp Rahn

Oberwesel - Fast 70 Jahre lang lag die Flaschenpost mit dem Wunsch nach Brieffreunden in der Erde. Doch erst jetzt fanden Arbeiter die Notiz, die auf der Rückseite einer Speisekarte verfasst worden war, auf einer Baustelle am Rhein in Oberwesel (Rheinland-Pfalz).

Die Flaschenpost wurde auf einer Speisekarte notiert. © Jan Zimmer/dpa Bei einer Baubesprechung hätten die Arbeiter ihm gesagt, dass sie noch eine Flasche für ihn hätten, erzählt Stadtbürgermeister Jan Zimmer. Von außen habe man schon sehen können, dass es sich um eine Speisekarte mit einem Logo der Schifffahrtgesellschaft Köln-Düsseldorfer handelt. Auf der Speisekarte fand sich auch ein Datum: 16. Juli 1958. Angeboten wurden an diesem Tag eine Tagesplatte mit Wellfleisch, Bohnen und Kartoffeln für zwei Mark. Auch zwei verschiedene Gedecke gab es, mit Rehragout oder Rinderschmorsteak als Hauptgericht. Richtig interessant sei es aber noch mal auf der Rückseite der Speisekarte geworden. "Da stand dann sinngemäß draufgeschrieben, dass die Leute eine Schifffahrt gemacht haben und Brieffreunde suchen." Rheinland-Pfalz Ölteppich auf der Mosel, Schiff mit 124 Passagieren hängt an Schleuse fest Verfasst worden sei der Brief auf Französisch. Und das, obwohl am Ende eine deutsche Adresse in der Nähe von Euskirchen stand.

Warum war die Nachricht auf Französisch verfasst?

Er gehe davon aus, dass die Verfasser in der Region Urlaub gemacht haben, sagt Zimmer. Darauf lasse auch schließen, dass die "Drachenfels", das Schiff, von der die Speisekarte stammt, zwischen Koblenz und Mainz gependelt sei. Wieso die Nachricht jedoch auf Französisch verfasst wurde, sei ihm nicht ganz klar, sagt Zimmer. "Vielleicht haben sie gedacht, der Rhein würde durch Frankreich fließen oder sie hatten gerade ein Französischseminar."

Jetzt sollen die Verfasser oder ihre Nachfahren ausfindig gemacht werden