Kleiner Pudel dem Ertrinken nahe: Polizist springt in den Rhein und wird zum Retter in der Not
Ludwigshafen - Ein Polizist hat am Dienstagvormittag einen entlaufenen Zwergpudel aus dem Rhein bei Ludwigshafen gerettet.
Wie eine Sprecherin der Polizei berichtete, war ein Hundehalter mit seinen beiden Zwergpudeln im Malerviertel von Ludwigshafen spazieren gegangen, als sich plötzlich eines der beiden Tiere von der Leine löste und davonlief.
Passanten hätten daraufhin die Polizei gerufen und mehrere Beamte suchten im Anschluss nach dem Pudel. Auch eine Hundestaffel war demnach an der Suche beteiligt.
Schließlich gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis. Er habe einen Hund in der Mitte des Hafenbeckens auf Höhe der Schwanthaler Allee schwimmen sehen. Dort konnte der vermisste Pudel dann auch lokalisiert werden.
Da der Kleine sichtlich erschöpft war und zu ertrinken drohte, sprang ein Polizeibeamter ins Becken, rettete das Tier und brachte es sicher ans Ufer.
Anschließend habe der Zwergpudel wohlbehalten seinem erleichterten Besitzer übergeben werden können, sagte die Sprecherin.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Rheinpfalz