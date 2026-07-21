Kleiner Pudel dem Ertrinken nahe: Polizist springt in den Rhein und wird zum Retter in der Not

Ludwigshafen - Ein Polizist hat am Dienstagvormittag einen entlaufenen Zwergpudel aus dem Rhein bei Ludwigshafen gerettet.

Nass und erschöpft, aber in Sicherheit: Der Zwergpudel nach seiner Rettung, sein Geschwisterchen freut sich. © Polizeipräsidium Rheinpfalz

Wie eine Sprecherin der Polizei berichtete, war ein Hundehalter mit seinen beiden Zwergpudeln im Malerviertel von Ludwigshafen spazieren gegangen, als sich plötzlich eines der beiden Tiere von der Leine löste und davonlief.

Passanten hätten daraufhin die Polizei gerufen und mehrere Beamte suchten im Anschluss nach dem Pudel. Auch eine Hundestaffel war demnach an der Suche beteiligt.

Schließlich gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis. Er habe einen Hund in der Mitte des Hafenbeckens auf Höhe der Schwanthaler Allee schwimmen sehen. Dort konnte der vermisste Pudel dann auch lokalisiert werden.