Flussbestattungen? Erster Bestatter bekommt offiziell Erlaubnis dafür

Mainz - Ein Mainzer Bestattungsunternehmen ist das Erste: Es darf Flussbestattungen in einem bestimmten Rhein-Abschnitt anbieten. Wie sieht es in anderen Teilen des Landes aus?

Flussbestattungen sind jetzt möglich. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Etwas mehr als zwei Monate nach Inkrafttreten des neuen Bestattungsgesetzes hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd ebenjene Genehmigung erteilt, wie die Behörde mitteilte.

Das Unternehmen darf entsprechend ab sofort lösliche Asche-Urnen im Rhein zwischen den Flusskilometern 500 und 511,5 einbringen.

Geplant sind demnach bis zu zwei Fahrten in der Woche mit bis zu fünf Asche-Urnen pro Fahrt.

"Es darf ausschließlich die Asche der verstorbenen Person, mittels schnellauflösender Urne, durch eine Bestatterin oder einen Bestatter von einem fahrenden Schiff in den Fluss eingebracht werden", hieß es. Eine wasserrechtliche Erlaubnis sei für die Einbringung der Urne in einen Fluss notwendig.

Was ist durch das Gesetz erlaubt? Das neue Bestattungsgesetz für Rheinland-Pfalz gilt als das fortschrittlichste bundesweit.

Es wurde im September beschlossen und ermöglicht unter anderem Bestattungen in den Flüssen Rhein, Mosel, Lahn sowie Saar. Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, welches seinen Einwohnern diese Art der Beisetzung erlaubt.