Mann sitzt mit kleinem Sohn auf Mähdrescher, plötzlich fängt die Maschine Feuer

Hettenleidelheim - Glücklicherweise mit dem Schrecken davon kamen am Mittwochnachmittag ein 40-Jähriger und sein kleiner Sohn im Landkreis Bad Dürkheim ( Rheinland-Pfalz ), als bei ihrer Fahrt mit einem Mähdrescher dieser plötzlich Feuer fing.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell löschen können, dennoch beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 180.000 Euro. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Laut Polizei waren die beiden mit dem landwirtschaftlichen Gefährt auf einem Feld zwischen den Ortschaften Hettenleidelheim und Tiefenthal mitten an der Ernte, als der Mähdrescher plötzlich Feuer fing.

Vater und Sohn konnten die Maschine noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die Flammen griffen anschließend zügig auf die bereits abgeerntete Ackerfläche über, konnten aber von der alarmierten Feuerwehr recht schnell wieder gelöscht werden.