Anhänger von Gefahrgut-Lkw fängt Feuer: Fahrer verhindert Schlimmeres

Alles in Kürze

Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger zum Glück rechtzeitig ankoppeln können. © Polizeidirektion Ludwigshafen

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Lkw am Mittwochnachmittag auf der B9 in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Plötzlich platzte einer der Reifen des Anhängers und geriet in Brand.

Der Fahrer stoppte daraufhin sofort das Gespann und koppelte den Anhänger noch rechtzeitig ab, denn dieser stand kurz darauf komplett in Flammen.

Glücklicherweise hatte der Anhänger kein Gefahrgut geladen. Der Lastwagen selbst war nicht beschädigt worden.