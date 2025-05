19.05.2025 10:33 695 Motorrad kracht in quer stehenden Tesla: Biker (†59) stirbt an Unfallstelle

Bei einem Unfall am Sonntag in der Südwestpfalz ist ein 59-jähriger Motorradfahrer gestorben. Er war mit seinem Bike in ein quer stehendes Auto gekracht.

Von Marc Thomé

Waldfischbach-Burgalben - Im Landkreis Südwestpfalz ist am Sonntagnachmittag ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer (†59) hatte dem quer stehenden Tesla nicht mehr ausweichen können. © Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Mann mit zwei weiteren Bikern auf der B270 von Kaiserslautern nach Pirmasens unterwegs. Bei Waldfischbach-Burgalben kam der Gruppe gegen 16.10 Uhr ein Tesla entgegen, der plötzlich aus noch nicht geklärter Ursache mit der Leitplanke kollidierte, herumschleuderte und quer auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der 59-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und krachte mit seinem Motorrad in die Seite des Wagens. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch der Tesla-Fahrer wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei musste die B270 für etwa vier Stunden voll sperren. Auf etwa 50.000 Euro wird der entstandene Schaden geschätzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben