Zwei Tote, drei Schwerverletzte: Tragischer Unfall im Westerwald
Westerwald/Höhr-Grenzhausen - Mehrere Notärzte und Notfallseelsorger rückten aus: Im rheinland-pfälzischen Teil des Westerwalds kam es am späten Freitagabend zu einem tödlichen Unfall!
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 23.24 Uhr auf der L307 zwischen der Stadt Höhr-Grenzhausen und der Gemeinde Hilgert, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.
Demnach war ein mit fünf Personen besetzter Wagen auf der Kreisstraße 117 unterwegs und bog von dort auf die L307 ab. Dabei übersah der 22-jährige Fahrer offenbar ein auf der Landstraße herannahendes Auto: Es kam zu Zusammenstoß!
"Durch die enorme Wucht des Aufpralls im Einmündungsbereich wurden der 22-jährige Fahrer und ein weiterer 21-jähriger Mitfahrer tödlich verletzt", ergänzte ein Sprecher.
Die drei weiteren Insassen des Wagens im Alter von 18, 20 und 21 Jahren erlitten jeweils schwere Verletzungen. Der 23-jährige Fahrer des laut Polizei vorfahrtsberechtigten zweiten Wagens erlitt hingegen nur leichte Verwundungen.
Tödlicher Crash im Westerwald: Sperrung der L307
Sanitäter, mehrere Notärzte und Notfallseelsorger sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach der Alarmierung zur Unfallstelle aus. Die Verletzten wurden versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.
Infolge des Unfalls wurde die L307 bis in den frühen Samstagmorgen hinein gesperrt. Die beiden Autowracks wurden sichergestellt und abgeschleppt.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall und seiner genauen Ursache dauern an.
