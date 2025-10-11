Zwei Tote, drei Schwerverletzte: Tragischer Unfall im Westerwald

Westerwald/Höhr-Grenzhausen - Mehrere Notärzte und Notfallseelsorger rückten aus: Im rheinland-pfälzischen Teil des Westerwalds kam es am späten Freitagabend zu einem tödlichen Unfall !

Mehrere Notärzte kamen zum Einsatz: Auf der L307 im Westerwald kam es zu einem Unfall mit zwei Toten und drei Schwerverletzten. © Winkler TV

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 23.24 Uhr auf der L307 zwischen der Stadt Höhr-Grenzhausen und der Gemeinde Hilgert, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Demnach war ein mit fünf Personen besetzter Wagen auf der Kreisstraße 117 unterwegs und bog von dort auf die L307 ab. Dabei übersah der 22-jährige Fahrer offenbar ein auf der Landstraße herannahendes Auto: Es kam zu Zusammenstoß!

"Durch die enorme Wucht des Aufpralls im Einmündungsbereich wurden der 22-jährige Fahrer und ein weiterer 21-jähriger Mitfahrer tödlich verletzt", ergänzte ein Sprecher.

Die drei weiteren Insassen des Wagens im Alter von 18, 20 und 21 Jahren erlitten jeweils schwere Verletzungen. Der 23-jährige Fahrer des laut Polizei vorfahrtsberechtigten zweiten Wagens erlitt hingegen nur leichte Verwundungen.