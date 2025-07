09.07.2025 19:05 600 neue Jobs: Daimler Truck eröffnet zentralen Logistikstandort

Der Automobilkonzern Daimler Truck nimmt am Donnerstag offiziell das Herzstück seiner weltweiten Ersatzteilversorgung in Halberstadt in Betrieb.

Von Simon Kremer Halberstadt - Der Automobilkonzern Daimler Truck nimmt am Donnerstag offiziell das Herzstück seiner weltweiten Ersatzteilversorgung in Halberstadt (Landkreis Harz) in Betrieb.

Nach Unternehmensangaben ist es das größte Logistikprojekt des Konzerns. Dabei sollen nach Angaben des Unternehmens bis zu 300.000 Teile an 3000 Fahrzeughändler in mehr als 170 Ländern verschickt werden, von der kleinsten Schraube bis zum fertigen Lkw-Fahrerhaus.

Das Logistiklager, was Donnerstag um 12 Uhr eröffnet werden soll, hat eine Fläche von rund 35 Fußballfeldern. Am Standort sollen bis zu 600 neue Jobs entstehen.

