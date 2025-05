Anwohner kann Feuer löschen: Wollte jemand ein Haus anzünden?

Genthin - Die Polizei in Genthin ( Landkreis Jerichower Land ) ermittelt derzeit wegen versuchter Brandstiftung .

Die Feuerwehr hatte nach dem Anrücken nicht mehr viel zu tun. Ein Anwohner konnte das Feuer selbstständig löschen. (Symbolbild) © Sabina Crisan/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, kam es am gestrigen Sonntag in einem Wohnhaus in der Einsteinstraße zu einem Brand.

Ein Anwohner habe gegen 13.30 Uhr im Hausflur eine brennende Matratze entdeckt. Dabei habe er sofort reagiert und einen Gartenschlauch genommen.

Die alarmierte Feuerwehr hatte beim Eintreffen nicht mehr viel zu tun. Der Mann konnte den Brand von alleine löschen.

Durch seinen Einsatz konnte verhindert werden, dass die Flammen weitere Teile des Gebäudes anstecken.

Auch die Polizei kam hinzu und hat Spuren gesichert. Eine Brandstiftung sei sehr wahrscheinlich, hieß es. Jetzt wurden Ermittlungen eingeleitet.