Fahndung: Mohammad Niyazi soll vor sechs Jahren seine Freundin in Halle getötet haben

Halle (Saale) - Am 10. März 2019 wurde im Florentiner Bogen in Halle (Saale) eine Afghanin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die 26-Jährige war durch mehrere Messerstiche getötet worden. Das Bundeskriminalamt, Europol und die Staatsanwaltschaft suchen seit sechs Jahren öffentlich nach ihrem damaligen Lebensgefährten und mutmaßlichen Mörder. Nun wurde der Fahndungsaufruf aktualisiert.