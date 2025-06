Brockenkuppe gekauft: Das plant der Landkreis Harz mit der Bergspitze

Alles in Kürze

"Der 12. Juni 2025 ist ein historischer Moment, vergleichbar mit dem Bau des ersten Fernsehturms in Deutschland 1936 auf dem Brocken oder der Brockenöffnung am 3. Dezember 1989", erklärte Landrat Thomas Balcerowski.

Der Kaufvertrag wurde am Donnerstag unterzeichnet, teilte ein Landkreissprecher am Freitag mit.

"Der Landkreis Harz will mit den dringend notwendigen und seit Jahren überfälligen Investitionen in die Infrastruktur auf dem Brockenplateau das Angebot und die Qualität deutlich anheben, um neue Zielgruppen anzusprechen und etablierte zu halten", so der Landrat.

Geplant ist etwa ein neuer Mehrzwecksaal.