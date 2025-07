Stürze, Tod und Knochenbrüche: So oft rückte die Harzer Bergwacht im ersten Halbjahr aus

Wernigerode/Thale - Stürze, Knochenbrüche, Kreislaufprobleme: Die Einsatzkräfte der Harzer Bergwacht in Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr dieses Jahres zu 44 Einsätzen ausgerückt.

Alles in Kürze

Viele Wanderer unterschätzen den Harz und ziehen mit Turnschuhen und ohne Jacke los. (Symbolbild) © Michael Bauer/dpa

Davon entfielen auf die Gruppe in Wernigerode 27 Einsätze und auf die in Thale 17, sagte Sprecher Matthes Kirmann der Deutschen Presse-Agentur.

"Dreimal gab es eine Luftrettung per Seilwinde aus unwegsamem Gelände mit Unterstützung des Polizeihubschraubers", sagte Kirmann. Sogenannte Windenrettungen würden regelmäßig mit dem Piloten und beteiligten Kräften trainiert, hieß es.

"Leider haben wir nicht nur Verletzte, sondern auch einen Toten zu beklagen", so Kirmann. Ein Mountainbike-Fahrer ohne Schutzhelm war demnach im Juni am Gebirgspass Gelber Brink schwer gestürzt und an den Folgen gestorben.

Glück im Unglück hatte Kirmann zufolge ein Kletterer, der Mitte April am Großen Feuerstein bei Wernigerode rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt war. Ihn konnten die spezialisierten Retter schwer verletzt bergen.

Die Ausrüstung der Wanderer, Kletterer und Radfahrer ist mittlerweile schon sehr gut", ordnet Kirmann ein. "Wenn ihr Ausflug vorbereitet ist. Leider sind aber viel Spontane unterwegs, die dann schon mal mit Turnschuhen und ohne Jacke rauf zum Brocken wollen."