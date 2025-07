02.07.2025 11:15 642 Leiche in WG gefunden: Wurde der Mann getötet?

In Halle (Saale) ist am Dienstag eine männliche Leiche gefunden worden. Der Verstorbene war vermutlich 30 Jahre alt und lebte in einer WG.

Von Jan-Gerrit Vahl

Halle (Saale) - In Halle ist am Dienstagabend die Leiche eines Mannes in einer Wohnung gefunden worden. Ein Gewaltverbrechen ist möglich. Die Leiche des Verstorbenen soll am heutigen Mittwoch obduziert werden. (Symbolbild) © Kristin Schmidt/dpa Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage angab, wurden die Beamten am Dienstag gegen 18.30 Uhr darüber informiert, dass eine leblose Person in einer Wohngemeinschaft über einem Restaurant an der Ecke Turmstraße und Bernhardystraße gefunden wurde. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Auch am Mittwochmorgen habe die Identität der Person noch nicht zweifelsfrei geklärt werden können, hieß es. Die Todesumstände seien ebenfalls noch unklar, wobei äußere Verletzungen auf ein Verbrechen hindeuten könnten. Der verstorbene, circa 30 Jahre alte Mann soll am Mittwoch obduziert werden.

