Mitten in Hitzewelle: Verängstigter Vierbeiner wird achtlos über einen Zaun geworfen

Bitterfeld (Wolfen) - Was das Tiergehege Bitterfeld ( Sachsen-Anhalt ) am Samstag auf Facebook teilte, macht einfach nur sprachlos. Eine Häsin wurde in der extremen Hitze einfach über den Zaun in das Hasengehege geworfen.

Die Angst steht der niedlichen Hasendame ins Gesicht geschrieben. © Facebook/Tiergehege Bitterfeld

"Wir sind sehr wütend", schrieben die Betreiber und fragten: "Was sind das für verantwortungslose Besitzer?" Die Häsin sei total verängstigt gewesen und würde nicht verstehen, was geschehen ist.

Wer schon einmal Hasen oder Kaninchen hatte, weiß auch, wie hitzeempfindlich die Tiere sind und dass sie es bei den aktuellen Wetterbedingungen sowieso alles andere als leicht haben.

Besonders schockierend war für die Betreiber aber auch, dass die Tierpfleger zu der Zeit im Park waren und bei Fragen zur Verfügung gestanden hätten.

Trotzdem gibt es auch eine Vermutung, wieso der Hase gerade jetzt ausgesetzt wurde.

"Ja, wir wissen, dass bald Ferien sind und die Tiere mal wieder lästig werden", hieß es weiter. "Aber bitte dann schafft euch keine Tiere an. Ein Tier ist Verantwortung und sie brauchen Zuwendung und Liebe", appellierten die Betreiber.