Mitten in Hitzewelle: Verängstigter Vierbeiner wird achtlos über einen Zaun geworfen
Bitterfeld (Wolfen) - Was das Tiergehege Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) am Samstag auf Facebook teilte, macht einfach nur sprachlos. Eine Häsin wurde in der extremen Hitze einfach über den Zaun in das Hasengehege geworfen.
"Wir sind sehr wütend", schrieben die Betreiber und fragten: "Was sind das für verantwortungslose Besitzer?" Die Häsin sei total verängstigt gewesen und würde nicht verstehen, was geschehen ist.
Wer schon einmal Hasen oder Kaninchen hatte, weiß auch, wie hitzeempfindlich die Tiere sind und dass sie es bei den aktuellen Wetterbedingungen sowieso alles andere als leicht haben.
Besonders schockierend war für die Betreiber aber auch, dass die Tierpfleger zu der Zeit im Park waren und bei Fragen zur Verfügung gestanden hätten.
Trotzdem gibt es auch eine Vermutung, wieso der Hase gerade jetzt ausgesetzt wurde.
"Ja, wir wissen, dass bald Ferien sind und die Tiere mal wieder lästig werden", hieß es weiter. "Aber bitte dann schafft euch keine Tiere an. Ein Tier ist Verantwortung und sie brauchen Zuwendung und Liebe", appellierten die Betreiber.
Tiergehege Bitterfeld bittet Community bei Facebook um Hilfe
Man wolle jetzt das Beste geben, damit es der Häsin gut gehe, hieß es. Allerdings ist sie auch eine Gefahr für die anderen Hasen im Tiergehege in Bitterfeld. Da ihre Vorgeschichte unbekannt ist, könnte sie Krankheiten übertragen.
Die Verantwortlichen suchen jetzt nach dem Besitzer und bitten die Community bei Facebook um Hilfe. Wer weiß, wem die kleine Vierbeinerin gehört und wer sie einfach achtlos ausgesetzt hat, soll das Tiergehege kontaktieren.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tiergehege Bitterfeld