12.06.2025 18:32 Nackter springt aus Gebüsch hervor und masturbiert vor Radfahrer

Nacktes Auftreten in der Öffentlichkeit hat am heutigen Donnerstag in Halle (Saale) zu einer Anzeige geführt.

Von Nico Zeißler

Halle (Saale) - Nacktes Auftreten in der Öffentlichkeit hat am heutigen Donnerstag zu einer Anzeige geführt. Der Nackte sprang aus einem Gebüsch. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Um 11.15 Uhr war ein 30-jähriger Mann im Bereich Rennbahn-Passendorfer-Wiesen südwestlich der Innenstadt mit seinem Fahrrad unterwegs. Nach Polizeiangaben sprang dort plötzlich ein Mann aus einem Gebüsch hervor und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. "Der Geschädigte sprach den Täter an und forderte diesen auf, seine Handlungen zu unterlassen", sagte Polizeisprecher Alexander Hüls. Sachsen-Anhalt Mehr Förderung fürs Schülerpraktikum in Sachsen-Anhalt Daraufhin sei der Exhibitionist verschwunden. Der 30-Jährige alarmierte die Polizei, doch der gesuchte Mann konnte nicht mehr aufgefunden werden. Hüls: "Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet."

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa