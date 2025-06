"Raubkatze hat sich als Kätzchen herausgestellt": Suche in Sachsen-Anhalt offiziell beendet

Von Sebastian Münster

Braunsbedra - Am Wochenende sorgte ein wackliges Handyvideo für Aufsehen. Eine Großkatze soll rund um den Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt gesichtet worden sein. Am Montagabend wurde die Bevölkerung offiziell vor dem Tier gewarnt. Nun wurde die Suche nach einer vermeintlichen Großkatze am Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt offiziell beendet.