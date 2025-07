A14-Nordverlängerung: Abschnitt zwischen Lüderitz und Stendal wird später fertig

Alles in Kürze

Als Grund gab das Unternehmen an, die erwarteten Setzungen des circa 3,5 Kilometer langen Dammes seien ungefähr zwei Monate später als erwartet eingetreten.

Derzeit endet der neueste und zuletzt freigegebene Abschnitt der A14 bei Lüderitz im Landkreis Stendal. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Durch die Nordverlängerung wird die größte Lücke im deutschen Autobahnnetz geschlossen. Altmark und Prignitz werden an das bundesweite Fernstraßennetz angebunden.

Die Neubautrasse verläuft über eine Länge von insgesamt rund 155 Kilometern durch die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.



Im Zuge des Autobahn-14-Lückenschlusses entstehen 96,9 Kilometer in Sachsen-Anhalt, 32,1 Kilometer in Brandenburg und 25,8 km in Mecklenburg-Vorpommern.

Rund 30 Kilometer in Sachsen-Anhalt sind schon befahrbar. Offen ist, wann genau das komplette Projekt fertig sein soll.

Es wird derzeit mit Gesamtkosten in Höhe von 2,3 Milliarden Euro gerechnet.